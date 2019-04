Matt Duchene brille à Columbus

La symbiose n'a pas été instantanée.

Duchene s'est fait plutôt discret d'un point de vue statistique durant la course aux éliminatoires que se livraient les Blue Jackets, le Canadien de Montréal et les Hurricanes de la Caroline pour l'obtention des deux places d'équipe repêchée dans l'Est.

Acquis des Sénateurs d'Ottawa pour son talent offensif en février quelques jours avant la date limite des transactions, le joueur de centre a enregistré 12 points, dont 4 buts, en 23 matchs. Il avait préalablement inscrit 27 réussites et 31 aides en 50 rencontres avant d'atterrir à Columbus.

C'est par la suite que Duchene a explosé. Il a retrouvé sa touche durant la danse printanière, aidant les Blue Jackets à passer le coup de balai au Lightning, une équipe que plusieurs experts voyaient soulever la coupe Stanley.

L'Ontarien de 28 ans compte trois buts et sept points en éliminatoires, deux sommets à Columbus.

Je passe vraiment du bon temps ici. C'est un groupe de gars formidables, et depuis le premier jour, je me suis senti vraiment à l'aise. C'est formidable de voir notre travail acharné, et le travail acharné de ces gars-là, et que tout s'aligne au bon moment. Matt Duchene, attaquant des Blue Jackets de Columbus

Matt Duchene célèbre son but marqué contre le Lightning. Photo : Getty Images / Kirk Irwin

Les récentes performances du vétéran de 10 saisons lui ont permis de se détacher de sa réputation qui l'avait précédée à la suite des séries de 2010 et 2014.

Duchene avait déjà goûté aux éliminatoires avec l'Avalanche du Colorado, mais n'avait pas été un facteur déterminant, ne récoltant que six aides en huit matchs. L'Avalanche avait subi deux éliminations au tour initial.

La 3e sélection au repêchage 2009 souhaitait obtenir une nouvelle occasion en séries pour contribuer davantage. Le directeur général Jarmo Kekalainen lui a tendu la main, avant d'en faire de même avec Ryan Dzingel.

Pour se rendre le plus loin possible, Kekalainen a jugé qu'il fallait ajouter un centre étoile à la formation. Il était d'ailleurs sur le cas de Duchene depuis quelques années.

« Je pense que c'est la partie la plus difficile lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe et que vous êtes un habitué de votre ancienne équipe, soutient le capitaine Nick Foligno. Maintenant, il y a beaucoup de personnes de confiance dans cette équipe. Vous devez trouver votre chemin, et je pense qu'il a fait du bon travail à ce chapitre. »

Des bons mots de Tortorella

John Tortorella considère que Duchene a été l'une des pièces maîtresses de l'équipe au cours du dernier mois de la saison, même si les statistiques laissent croire autrement.

Il est le type de joueur que l'entraîneur-chef des Blue Jackets apprécie, c'est-à-dire un travailleur acharné, un penseur qui aime engager la discussion et qui comprend le hockey.

Je pense [qu'il] s'est démarqué dès le début, peu importe ce que disent les chiffres dans certaines situations. Il a joué fort [et] a été très flexible pour les entraîneurs. Je lui ai demandé d'améliorer son jeu loin de la rondelle et j'ai observé chaque match la concentration qu'il mettait à jouer loin de la rondelle. Il ne m'a pas déçu. John Tortorella, entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus

« Tout le monde regarde les statistiques et croit que tout est basé là-dessus, ajoute Duchene. Nous avons tous joué à un niveau différent dans les séries. »

Duchene et les Blue Jackets attendent de pied ferme le vainqueur de la série opposant les Bruins de Boston aux Maple Leafs de Toronto. Les représentants de la Ville Reine mènent 3-2.