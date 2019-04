Les Canadiennes raflent l'or en rugby à sept à Kitakyushu

Une année après avoir raté les quarts de finale pour la première fois de son histoire aux Séries mondiales, l'équipe unifoliée se retrouve maintenant sur la plus haute marche du podium à la suite d'un triomphe in extremis au Japon.

En retard par cinq points, Landry a profité d'une mauvaise remise pour s'offrir l'essai décisif, qu'elle a transformé pour la victoire, alors que le temps réglementaire était écoulé depuis près de deux minutes.

C'est incroyable! Tout le week-end a été dur et disputé, cette finale était à l'image du tournoi. C'est énorme de l'emporter. Nous travaillons très dur en dehors des tournois et nous avons été en mesure de le montrer lors de cette finale. Marquer au bout du temps additionnel témoigne du travail accompli, et je suis très fière des filles. La capitaine Ghislaine Landry

Ce miracle en fin de rencontre signé par la capitaine a procuré à son pays un premier sacre depuis l'arrêt à Sydney en février 2017.

Le Canada n'a pas perdu un seul de ses six affrontements au pays du Soleil levant.

Il a d'abord conservé un dossier immaculé pendant le tour préliminaire avec des gains face à l'Australie, la Chine et l'Espagne, puis a coup sur coup battu la Russie, les États-Unis et l'Angleterre durant la phase finale.

Landry et Karen Paquin ont été nommées dans l'équipe d'étoiles de la compétition japonaise.

« Je suis très fier de nos filles qui ont réussi à s'en sortir et à montrer qu'elles pouvaient continuer de jouer jusqu'au bout. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas gagné un tournoi, commente le sélectionneur John Tait.

« C'est agréable de retourner en haut du podium, enchaîne-t-il. Cela nous donne beaucoup de confiance avant de disputer notre tournoi à domicile. »

La cinquième étape de la saison se déroulera les 11 et 12 mai prochains à Langford, en Colombie-Britannique.

Les Canadiennes pointent désormais au 2e échelon du classement général grâce à une récolte de 66 points au terme de quatre des six manches. Plus tôt dans la campagne, elles ont terminé 3e à Glendale, 2e à Dubaï et 5e à Sydney.

Les Néo-Zélandaises (72 points) occupent le sommet, tandis que les Américaines (64 points) et les Australiennes (56 points) se retrouvent aux 3e et 4e rangs.

Les quatre premières nations à l'issue de la campagne obtiendront leur billet olympique pour les Jeux de Tokyo, à l'été 2020.