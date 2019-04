Brooke Henderson défend son titre à Hawaï et égale un record canadien

Âgée de seulement 21 ans, Brooke Henderson a égalé le record canadien du plus grand nombre de victoires remportées sur le circuit de la LPGA et de la PGA.

Henderson a mis la main sur le huitième titre de sa carrière, samedi, en disputant une ronde finale de 70 pour remporter le Championnat Lotte pour une deuxième année d’affilée.

Henderson égale le record détenu par Sandra Post, qui a obtenu huit victoires sur le circuit professionnel féminin entre 1968 et 1981. Mike Weir et George Knudson ont quant à eux atteint cette marque du côté masculin.

« C'est vraiment hallucinant de rejoindre Sandra et Mike chez les meilleurs golfeurs canadiens. Je suis tellement contente, a rapporté Henderson sur les ondes de Golf Channel quelques instants après avoir savouré la victoire. Aujourd'hui, c'était toute une bataille. Minjee (Lee) et Nelly (Korda) ont vraiment bien joué et il ventait tellement. Je suis simplement vraiment heureuse d'avoir été en mesure d'avoir le dessus. »

Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, avait également raflé les honneurs à Hawaï l'an dernier pour remporter le sixième titre de sa carrière. Elle a par la suite été sacrée championne de l'Omnium canadien en août dernier.

Classée 12e à l'échelle mondiale, elle a conclu le tournoi avec un pointage cumulatif de -16.

L'autre Canadienne toujours en lice lors de la quatrième ronde, Alena Sharp, a terminé 40e avec un pointage de -2.