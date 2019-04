Les Capitals sans pitié pour les Hurricanes dans le match six

Nicklas Backstrom a fait bouger les cordages à deux reprises en plus d'amasser deux mentions d'aide et les Capitals ont vaincu facilement les Hurricanes de la Caroline 6-0, samedi soir, à Washington.

Les champions en titre de la Coupe Stanley ont repris du poil de la bête après avoir essuyé deux revers à l'étranger, dont un blanchissage, et ont pris l’avance 3-2 dans la série. Ils pourraient décrocher leur billet pour le prochain tour, lundi soir, en Caroline.

Backstrom, qui avait été écarté de la feuille de pointage lors des matchs no 3 et 4 après avoir inscrit quatre points lors des deux premières rencontres, a touché la cible à deux reprises lors des deux premières périodes pour donner une avance confortable aux siens.

Braden Holtby a quant à lui été parfait et a repoussé les 30 rondelles dirigées vers lui après avoir accordé sept buts lors des deux derniers duels.

Ovechkin a récolté trois points, dont un but. Brett Connolly, Tom Wilson et Nic Dowd, sur un tir de pénalité, ont complété la marque du côté des Capitals.

Petr Mrazek, qui avait complété un jeu blanc pour les Hurricanes lors du troisième affrontement entre les deux équipes, a accordé 6 buts sur 28 lancers.

Après avoir pris l’avantage 2-0 dans la série, les Capitals ont semblé être à court de solutions lors du troisième et du quatrième match, alors qu'ils œuvraient au PNC Arena, l'un des amphithéâtres plus bruyants à travers la LNH.

Ils ont toutefois remis les pendules à l'heure en dictant leur rythme dès les premiers instants de la rencontre.

Backstrom a d'abord profité d'une rondelle bondissante pour sauter sur son propre retour et pousser la rondelle entre les jambières de Mrazek après avoir complété un tic-tac-toe en avantage numérique, à 7:33 du premier engagement.

Les Capitals ont habilement limité les Hurricanes à 6 tirs au but lors des 20 premières minutes de jeu pour limiter les dégâts.

Backstrom est revenu à la charge en période médiane. Les Capitals ont bénéficié d'un mauvais changement des Hurricanes pour récupérer la rondelle et créer un surnombre. Ovechkin a savamment servi Backstrom, qui a déjoué Mrazek d'un tir dans la lucarne.

Moins de deux minutes plus tard, Backstrom et Ovechkin ont de nouveau uni leurs forces et ont préparé le but de Connolly. Sur la séquence, le capitaine des Capitals a battu de vitesse Dougie Hamilton en fond de territoire.

Hamilton a cru qu'il s'agissait d'un dégagement refusé et s'est fait avoir par Ovechkin, qui a remis le disque à Connolly qui s'amenait à pleine vitesse devant Mrazek.

Le train des Hurricanes a déraillé par la suite.

Un mauvais dégagement a mené au but de Wilson lors de la première minute de la troisième période, en avantage numérique. Ovechkin a par la suite porté le coup fatal en inscrivant le sixième but des siens grâce à un superbe tir sur réception, 1:17 après que Dowd eut creusé l'écart 5-0 sur un tir de pénalité.