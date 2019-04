Les Blue Jays écrasent les Athletics, mais perdent Matt Shoemaker

Rowdy Tellez et Brandon Drury ont frappé deux circuits d'affilée lors d'une poussée de cinq points en quatrième manche et les Blue Jays de Toronto se sont moqués des Athletics en l'emportant 10-1, samedi, à Oakland.

La victoire a toutefois été coûteuse pour les Blue Jays. Matt Shoemaker a été contraint de quitter la rencontre après s'être blessé au genou gauche.

Le lanceur a subi sa blessure alors qu'il pourchassait Matt Chapman en troisième manche. Shoemaker a touché Chapman et s'est retourné pour éviter le contact, mais s'est blessé à ce moment.

Shoemaker a fait quelques sauts sur place avant de s'écrouler au sol, tandis que le soigneur de l'équipe accourait. Il est resté au sol durant de longues minutes et a par la suite eu besoin d'aide pour quitter le terrain.

Justin Smoak a également frappé une longue balle et l'arrêt-court Freddy Galvis a fait un attrapé spectaculaire sans gant pour permettre aux Blue Jays de récolter une cinquième victoire à leurs six derniers matchs à l'étranger.

Limité à sept départs la saison dernière avec les Angels de Los Angeles en raison d'une blessure à l'avant-bras, Shoemaker a amorcé la rencontre avec une fiche de 3-0 et une moyenne de points mérités de 1,75 avec sa nouvelle équipe. En 2016, Shoemaker a subi une fracture du crâne lorsqu'il a été atteint par une balle.

Les Blue Jays ont eu la frousse lorsque le lanceur remplaçant, Sam Gaviglio (2-0). a été obligé de faire appel à un soigneur. Il a cependant continué d'œuvrer au monticule, demeurant parfait en quatre manches pour récolter la victoire.

Tellez a cogné un circuit contre le partant des A's Mike Fiers (2-2) après que Smoak et Teoscar Hernandez eurent amorcé la quatrième manche avec deux simples d’affilée. Deux lancers plus tard, Drury a une fois de plus envoyé la balle par-dessus la clôture et Galvis a ajouté un simple d'un point.

Tellez et Drury ont une fois de plus uni leurs efforts en cinquième en ajoutant deux doubles pour porter la marque à 7-0. Smoak a par la suite réussi une claque de deux points face à Ryan Buchter en sixième.

L'attrapé de Galvis a permis aux Jays de mettre un terme à la huitième manche.