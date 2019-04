Les Blues mettent fin à la saison des Jets

Schwartz n'avait pas fait mouche lors des quatre premiers duels de la série, mais il a marqué quatre buts dans les deux derniers, permettant aux Blues d'accéder au deuxième tour pour une troisième fois en quatre ans.

Schwartz, un choix de premier tour des Blues en 2010, en était à son 55e match éliminatoire. Il a profité des passes savantes de Brayden Schenn, Tyler Bozak et Ryan O'Reilly pour inscrire un but lors de chaque période.

À ses premières séries éliminatoires dans la LNH, le gardien recrue Jordan Binnington a eu l'air d'un vétéran devant la cage des Blues. Samedi, il n'a pas eu à se surpasser, mais il a tout de même fermé la porte au troisième vingt pour conclure la rencontre avec 18 arrêts.

Dustin Byfuglien a trouvé le moyen de battre Binnington pour réduire l'écart à 3-1 et Bryan Little a rendu les choses intéressantes, mais les Jets n'ont pas été en mesure de forcer un match ultime. La troupe manitobaine s'était inclinée en finale d'association, l'an dernier. Connor Hellebuyck a repoussé 33 des 36 rondelles dirigées vers lui.

Comme ça semble être la tendance dans plusieurs séries depuis le début du tournoi printanier, une équipe a trouvé le moyen de marquer dès les premières minutes d'un match. Les Jets avaient réussi l'exploit lors de la cinquième partie, mais cette fois, ce sont les Blues qui ont frappé tôt.

Schenn a intercepté une passe de Byfuglien en territoire défensif et il a envoyé la rondelle vers le filet des Jets. Schwartz, qui avait joué les héros jeudi, a propulsé son équipe en avance lorsqu'il a tout simplement poussé le disque derrière la ligne rouge, après seulement 23 secondes d'écoulées.

Les Blues ont gardé la pédale d'accélérateur au plancher dans les minutes qui ont suivi, bénéficiant de quelques occasions de marquer. La meilleure d'entre elles est toutefois survenue avec un peu plus d'une minute à jouer au premier engagement. Ivan Barbashev a fait dévier une passe vers Robby Fabbri, qui s'est échappé devant Hellebuyck. Le gardien a cependant fermé la porte avec l'épaule gauche.

Dominés outrageusement au deuxième engagement, les Jets ont mis plus de 10 minutes avant de décocher un lancer et la tâche est devenue encore plus ardue quand Schwartz a doublé l'avance des siens. L'attaquant des Blues a profité du travail de Patrick Maroon devant le demi-cercle de Hellebuyck et il a fait bouger les cordages.

Schwartz pensait bien avoir planté le dernier clou dans le cercueil des Jets lorsqu'il a touché la cible pendant la quatrième minute de la troisième période, mais Byfuglien et Little ont calmé les ardeurs des Blues en trouvant le fond du filet.

Binnington et sa défensive ont toutefois fermé les livres.

Avec l’élimination des Jets et celle des Flames vendredi, il ne reste plus qu’une seule formation canadienne en lice. Les Maple Leafs, qui mènent leur série 3-2 face aux Bruins de Boston, auront la chance de passer à la prochaine étape avec une victoire dimanche, à Toronto.