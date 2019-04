Lehner, Bishop et Vasilevskiy finalistes pour le trophée Vézina

Robin Lehner, Ben Bishop et Andrei Vasilevskiy ont été nommés finalistes pour l'obtention du trophée Vézina, qui est remis annuellement au meilleur gardien de la LNH.

La LNH a dévoilé les finalistes samedi et le gagnant sera annoncé durant la remise des trophées, qui aura lieu à Las Vegas, le 19 juin.

Vasilevskiy en est à sa deuxième nomination au trophée Vézina, après avoir terminé au 3e rang la saison dernière. Il a aidé le Lightning de Tampa Bay à égaler un record de la LNH au chapitre des victoires (62). L'équipe a également mis la main sur le trophée des Présidents grâce à une récolte de 128 points.

Vasilevskiy a conclu la saison avec 39 victoires, un sommet dans la LNH, en plus de signer 6 blanchissages. Le Russe a montré une moyenne de buts accordés de 2,40 et un taux d’efficacité de ,925 en 53 matchs.

Il pourrait devenir le premier gardien de l'histoire du Lightning à remporter cet honneur.

Bishop, des Stars de Dallas, a connu une excellente saison, revendiquant une fiche de 27-15-2 en 46 parties. Il a mené tous les gardiens qualifiés du circuit au chapitre du taux d’efficacité (,934) en plus de terminer deuxième pour la moyenne de buts accordés (1,98) et troisième pour les blanchissages (7).

Bishop avait été nommé deux fois lorsqu'il jouait pour le Lightning, mais n'avait pu faire mieux qu'une 2e place aux votes. Pendant la saison 2018-19, il a notamment établi un record des Stars lorsqu'il a blanchi ses adversaires pendant 233 minutes et 4 secondes.

Lehner, des Islanders de New York, a conclu la campagne avec 25 victoires et 6 blanchissages, deux sommets en carrière, en 46 matchs. Il a aussi établi un record personnel en gagnant 8 départs d’affilée, entre le 18 décembre et le 10 janvier.

Au terme de la saison, Lehner occupait le 2e échelon de la LNH pour le pourcentage d'arrêts (,930) et le 3e rang pour la moyenne de buts accordés (2,13).

Lehner et son adjoint Thomas Greiss ont d'ailleurs mis la main sur le trophée William M. Jennings, remis au duo de gardiens qui a accordé le moins de buts en saison (196).