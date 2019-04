La Juventus championne d'Italie pour la 8e fois de suite

Renforcés l'été dernier par Cristiano Ronaldo, les Turinois ont été intouchables tout au long de la saison et sont donc sacrés à cinq journées de la fin du championnat, égalant ainsi le record de précocité en Italie.

La Juventus compte 20 points d'avance sur Naples, qui doit encore jouer six matchs, et ne peut plus être rejointe.

Ce huitième titre d'affilée est un record dans les cinq grands championnats européens, que la Juventus partageait jusque-là avec Lyon (sept titres de 2002 à 2008).

Battus deux fois seulement cette saison, par le Genoa et la Spal, les joueurs de Massimiliano Allegri ont gagné 28 rencontres et fait trois matches nuls. Ils ont pour l'instant la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat.

« Ce titre doit être fêté et célébré parce que c'est un bel objectif, fruit d'un grand travail, atteint malgré de grandes difficultés avec de nombreuses blessures. Cela aura été une saison positive, avec 50 % des objectifs atteints », a assuré vendredi Allegri.

Mais ce bilan indiscutable sur le plan national est terni par l'élimination de mardi en quart de finale de Ligue des champions face à l'Ajax Amsterdam. C'est effectivement dans l'optique de la C1 que les dirigeants turinois avaient recruté Ronaldo l'été dernier pour plus de 100 millions d'euros et plus de 30 millions de salaire annuel.

« Je suis vraiment content, a dit le Portugais. J'ai gagné ce titre dès ma première saison dans ce championnat. Ca a été une grande saison pour la Juventus puisqu'on a aussi gagné la SuperCoupe. Bien sûr, ça n'a pas été comme on le voulait en Ligue des Champions. Mais il y a encore l'année prochaine », a déclaré Ronaldo, qui confirmait ainsi son retour avec l'équipe italienne la saison prochaine.

Avec 19 buts et six passes décisives, Ronaldo a déjà réussi son intégration en Serie A et il prendra à coup sûr les cinq matches qui restent au sérieux, avec en tête le titre de meilleur buteur, qu'il dispute à Quagliarella (22 buts), Piatek (21) et Zapata (20).