Fognini bat Nadal et accède à la finale à Monte-Carlo

Fabio Fognini a réalisé l'inimaginable en détrônant Rafael Nadal en demi-finale du Tournoi de Monte-Carlo. L'Italien, 11e tête de série, a défait le triple champion en titre en deux manches de 6-4 et 6-2.

Nadal, qui visait un 12e titre dans la principauté, n’était pas au sommet de sa forme et Fognini en a tiré profit. Il a d’ailleurs infligé un troisième échec à l’Espagnol sur terre battue, exploit que seuls Novak Djokovic, Dominic Thiem et Gaston Gaudio ont aussi accompli.

Le deuxième joueur mondial n'avait plus perdu à Monte-Carlo depuis la demi-finale de 2015 face à Djokovic.

« C'était très difficile physiquement, j'espère être remis pour demain (dimanche) », a déclaré Fognini qui avait déjà joué une demie à Monte-Carlo sans parvenir en finale (2013).

Fognini disputera pour la première fois la finale d’un Masters 1000.

Et il devra rivaliser avec un autre homme qui vivra également une telle expérience.

Il s'agit du Serbe Dusan Lajovic qui tentera de décrocher son tout premier titre sur le circuit ATP.

Dans l'autre match du carré d'as, Lajovic, 28 ans, a éliminé le Russe Daniil Medvedev (14e) 7-5, 6-1.

« Je suis en finale, c'est fantastique », s'est exclamé le 48e joueur mondial qui a notamment éliminé le numéro 5 de l'ATP Dominic Thiem en huitièmes de finale.

Au premier tour, il aurait dû affronter le Français Gaël Monfils mais celui-ci avait déclaré forfait juste après le tirage au sort du tableau.

Samedi, tout avait pourtant très bien commencé pour Medvedev, vainqueur en quarts du favori Novak Djokovic. Il s'est facilement détaché 5-1 dans la première manche, sur un court balayé par de fortes rafales de vent.

Le match était à sens unique, d'un niveau médiocre en raison, notamment, du vent et il semblait que Lajovic jouait contre un mur, Medvedev renvoyant toutes les balles sans prendre de risque et en attendant la faute de son adversaire.

Il n'y avait alors pas de quoi pousser les VIP installés à table derrière la tribune principale à abandonner leur dessert pour rejoindre leur loge.

Mais soudain, perdu pour perdu, Lajovic a changé de tactique et a mis un peu plus de rythme dans les échanges.

« Impossible de trouver le rythme au début, j'essayais simplement de renvoyer la balle et ce n'était pas bien. J'ai alors commencé à frapper plus fort et je suis revenu dans le match », a-t-il commenté.

Il a ainsi aligné 10 jeux d'affilée (!) pour remporter la première manche et se détacher dans la seconde 4-0, alors que, de plus en plus excédé, Medvedev a frappé à plusieurs reprises sa raquette au sol.

Le Russe a bien remporté une fois sa mise en jeu pour revenir à 4-1, mais le Serbe n'a rien lâché et gagné les deux derniers jeux en terminant sur sa seconde balle de match après 1h35 de duel.

« En finale, j'espère surtout que les conditions seront différentes pour qu'on puisse jouer notre jeu. Quel que soit l'adversaire, je ne serai pas le favori, alors je jouerai mon jeu », a-t-il commenté.