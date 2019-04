Marcus Stroman retrouve le sentier de la victoire à Oakland

Le lanceur partant Marcus Stroman a signé une performance étincelante vendredi pour mener les Blue Jays de Toronto (9-12) à un triomphe de 5-1 contre les A's (11-11) à Oakland.

Stroman a décroché sa première victoire en 2019, à son cinquième départ. Une défaite avait été ajoutée à sa fiche lors de ses trois dernières présences au monticule. Il affiche malgré tout une maigre moyenne de point accordé par match de 1,76.

L'artilleur droitier a enregistré à Oakland sa plus longue sortie de la campagne. Il a oeuvré durant huit manches, permettant un seul point d'entrée de jeu à la suite d'un double de Matt Chapman qui a envoyé Marcus Semien au marbre.

Stroman a retiré 6 rivaux sur des prises pour porter son total à 29 cette année en 30,2 manches. Les frappeurs des A's lui ont soutiré six coups sûrs et deux buts sur balles.

La réplique des Blue Jays ne s'est pas fait attendre après avoir vu les locaux briser la glace en lever de rideau. Quatre points ont été inscrits dès le deuxième tour au bâton des Torontois, dont la moitié grâce au double de Danny Jansen.

Socrates Brito et Eric Sogard ont pour leur part réussi des simples productifs. Brandon Drury a enregistré le cinquième point des visiteurs en quatrième manche en claquant un circuit contre le lanceur partant Aaron Brooks.

Le spécialiste des fins de match Ken Giles a planté les derniers clous dans le cercueil des A's, sans toutefois obtenir un sauvetage à son dossier.

Les Jays ont remporté quatre rencontres sur une possibilité de cinq, toutes disputées à l'étranger, depuis lundi. Ils devancent désormais les Orioles de Baltimore (8-12) et les Red Sox de Boston (7-13) dans la Division est de l'Américaine.

Les représentants de la Ville Reine tenteront de poursuivre cette séquence heureuse samedi en fin d'après-midi.

Le gérant Charlie Montoyo enverra sur la butte l'artilleur Matt Shoemaker, détenteur d'un rendement immaculé de 3-0 cette saison. Il affrontera Mike Fiers.