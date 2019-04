James Neal laissé de côté par les Flames

L’entraîneur-chef Bill Peters a confirmé la décision après l’entraînement matinal. La série est 3-1 à l’avantage de l’Avalanche.

Czarnik disputera le premier match éliminatoire de sa carrière. Il a inscrit 6 buts et 12 mentions d’aide en 54 rencontres durant la saison avec les Flames.

« Avec [Czarnik] dans la formation, ça nous donne un peu plus d’adresse en zone offensive. On veut garder la rondelle et passer du temps dans leur territoire, explique Peters.

« Quand vous ajoutez un joueur, il faut en retirer un autre, n’est-ce pas? Ce sont des décisions difficiles, mais nous croyons que c’est la chose à faire. »

Calgary a offert un contrat de 5 ans et 28,75 M$ à Neal l’été dernier, en bonne partie pour son expérience en séries avec les Predators de Nashville et les Golden Knights de Vegas.

Il a accumulé 12 buts et 8 passes en 42 matchs éliminatoires avec ces deux formations.

L’attaquant de 31 ans n’a pas enregistré un seul point ce printemps. Il a réussi sept tirs au but et affiche un différentiel de -3.

« Vous ne voulez jamais voir un coéquipier passer par quelque chose du genre sans pouvoir y changer quoi que ce soit, reconnaît Mark Giordano.

« Il faut essayer quelque chose de nouveau, de toute évidence, puisqu’on a perdu trois matchs de suite. »

Peters a remodelé ses trios. Sam Bennett se retrouve à l’aile de la première unité, avec Sean Monahan et Johnny Gaudreau.

Elias Lindholm foulera la glace avec Matthew Tkachuk et Mikael Backlund.