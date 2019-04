Robin Lehner, Nick Foligno et Joe Thornton finalistes au trophée Bill-Masterton

Robin Lehner, Joe Thornton et Nick Foligno sont les finalistes à l'obtention du trophée Bill-Masterton, remis annuellement au joueur qui personnifie le mieux la persévérance, l'esprit sportif et le dévouement à son sport.

Lehner a connu la meilleure saison de sa carrière dans la foulée de ses révélations au site The Athletic pendant le camp d’entraînement. Le gardien des Islanders de New York a avoué souffrir de bipolarité et de dépendance à l’alcool.

En compagnie de son partenaire Thomas Greiss, le Suédois de 27 ans a remporté le trophée William-M.-Jennings, remis aux portiers ayant maintenu la meilleure moyenne de buts accordés pendant la campagne.

Lehner a terminé la saison avec une fiche de 25-13-5, une moyenne de buts par match de 2,13, un taux d’efficacité de ,930 et 6 jeux blancs.

Pour sa part, Nick Foligno a amassé 35 points en 73 rencontres pour guider les Blue Jackets de Columbus à une troisième présence d'affilée en séries, tout en devant composer avec des ennuis de santé sévères à deux de ses trois jeunes enfants.

L’un d’entre eux s’est fait opérer au cœur, tandis que l’autre a combattu une pneumonie avant l’âge de deux ans.

Foligno a récemment ajouté un but et une passe en quatre matchs pendant le balayage ahurissant des Blue Jackets contre Lightning de Tampa Bay, la première victoire en séries de l’histoire de l’organisation.

Joe Thornton s’est quant à lui remis de deux opérations au genou en 2017 et 2018 pour disputer 73 rencontres cette saison. Il a récolté 51 points pour porter son total en carrière à 1478, ce qui lui vaut la 14e place dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey.

Thornton, 39 ans, tente de mettre la main sur la Coupe Stanley pour la première fois. Les Sharks de San José sont en retard 3-2 dans la série qui les oppose aux Golden Knights de Vegas.