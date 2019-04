Barkov, Monahan et O’Reilly finalistes pour le trophée Lady Byng

Le prix est remis annuellement au joueur ayant démontré le meilleur esprit sportif tout en affichant des performances remarquables sur la patinoire. Le gagnant sera dévoilé le 19 juin, à Las Vegas.

Barkov, un joueur de centre âgé de 23 ans, a battu un record des Panthers avec 96 points (35 buts), soit 2 de plus que Pavel Bure en 1999-2000.

Barkov est ainsi devenu le quatrième joueur finlandais dans l'histoire de la LNH à récolter au moins 90 points dans une saison, après Olli Jokinen, Teemu Selanne et Jari Kurri.

De plus, il n'a écopé que de quatre pénalités mineures, à égalité avec son coéquipier Evgenii Dadonov pour le deuxième plus bas total parmi tous les joueurs ayant disputé 82 matchs.

Il est donc finaliste au trophée Lady Byng pour une troisième fois en quatre saisons, et pourrait devenir le deuxième joueur des Panthers à remporter le titre, après le défenseur Brian Campbell en 2011-2012.

Pour sa part, Monahan a atteint des sommets personnels avec 34 buts et 48 mentions d'aide pour 82 points, dont 23 en avantage numérique (12 buts), et 211 tirs au but. Il a purgé seulement six pénalités mineures cette saison.

Quant à O'Reilly, il a mené les Blues avec 49 aides, 77 points et une moyenne de 0,94 point par match. Le joueur de centre âgé de 28 ans a purgé six pénalités mineures, soit le troisième plus bas total parmi tous les joueurs ayant disputé 82 matchs cette saison.

O'Reilly a remporté le Lady Byng en 2013-14 avec l'Avalanche du Colorado, et il a fini 2e au scrutin la saison dernière avec les Sabres de Buffalo, derrière William Karlsson, des Golden Knights de Vegas.