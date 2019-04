Les Blue Jays remportent une première série cette saison

Randal Grichuk, Justin Smoak et Teoscar Hernandez ont claqué des circuits et les Blue Jays de Toronto ont défait les Twins 7-4, jeudi après-midi, au Minnesota.

Eric Sogard a ajouté un double de trois points à sa fiche pour les Blue Jays, qui ont remporté trois des quatre matchs présentés au Target Field.

« Non seulement marquons-nous des points... mais nous sommes difficiles à retirer, a dit Grichuk. Au début de la saison, nos présences au bâton étaient très courtes, la balle était mise en jeu ou nous étions retirés sur des prises. Maintenant, nous frappons, nous avons de bonnes présences au bâton, de bons élans sur de bons tirs. »

Les releveurs des Blue Jays Thomas Pannone, Ryan Tepera, Tim Mayza et Joe Biagini (1-1) n'ont accordé qu'un point en trois manches et deux tiers de travail. Ken Giles a obtenu son sixième sauvetage en sept occasions, après avoir été intraitable en neuvième manche.

Le partant Clay Buchholz a accordé trois points et six coups sûrs en quatre manches et deux tiers au monticule. L'enclos torontois a donné 2 points en 13 manches pendant cette série.

Michael Pineda (2-1) a connu son pire départ de la campagne, après avoir accordé six points mérités et sept coups sûrs en trois manches et deux tiers.

Eddie Rosario a frappé deux longues balles pour les Twins.