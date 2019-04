Piatti ratera au moins deux autres matchs de l'Impact

Un texte de Jean-François Chabot avec les informations d'Olivier Paradis-Lemieux

Après la séance d’entraînement de jeudi, l’entraîneur Rémi Garde a confirmé que son milieu de terrain vedette se trouvait confiné au repos complet, lui qui plus tôt cette semaine avait été aperçu en train de courir.

Piatti ne sera donc pas disponible samedi, à Philadelphie et ratera aussi le match de mercredi face au Revolution en Nouvelle-Angleterre.

Nacho a reçu aujourd’hui un traitement un petit peu particulier. Ce sera suivi de trois ou quatre jours de repos. On le reverra sur le terrain dans trois ou quatre jours, si tout se passe bien. On verra alors si le traitement a été efficace. Sinon, on attendra.

Rémi Garde