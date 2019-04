Pastrnak permet aux Bruins de créer l’égalité à Toronto

David Pastrnak a obtenu ses deux premiers buts de la série en deuxième période, tandis que Brad Marchand a fait sentir sa présence avec un filet et deux mentions d’aide.

Le jeune défenseur Charlie McAvoy s’est également illustré dans la victoire des siens avec un but et une passe. Les deux autres buts des Bruins ont été inscrits par Zdeno Chara et Joakim Nordstrom (filet désert).

La réplique de Toronto est venue des bâtons de Zach Hyman, en première période, et d’Auston Matthews (2).

Travis Dermott a permis aux Maple Leafs de s’approcher à un but en marquant en milieu de troisième période, mais c’était trop peu trop tard.

Dans la victoire des siens, le gardien Tuukka Rask a stoppé 38 des 42 tirs dirigés vers lui. Son vis-à-vis, Frederik Andersen, a fait face à 30 tirs.

Le cinquième match sera disputé vendredi, à Boston.