Les joueurs de l'Impact découvrent Omar Browne

Un texte de Jean-François Chabot avec les informations d'Olivier Tremblay

Le nouveau milieu de terrain, prêté du club panaméen du C.A. Independiente de La Chorrera, a pris part à une deuxième séance d’entraînement, mercredi matin, en compagnie de ses nouveaux coéquipiers.

On ne sait pas encore s'il aura reçu son visa à temps pour participer au match contre l'Union, samedi, à Philadelphie, mais le jeune homme de 24 ans n’a pas tardé à se faire des amis et des admirateurs dans son nouvel entourage.

Le milieu de terrain et capitaine par intérim, Samuel Piette, n’a pas caché son enthousiasme en quittant la surface de jeu du Centre Nutrilait.

L’arrivée de Browne ajoute-t-elle de la pression sur les jeunes loups de l’équipe qui aspirent à un plus grand nombre de minutes en situation de match?

« C’est sûr. Mais je pense que notre travail est justement de performer sous la pression. Ça va être un bon challenge pour les jeunes de prouver qu’ils ont leur place dans l’équipe. C’est un bon ajout pour la profondeur », a admis Piette.

Les places pour un poste d’ailier risquent de se vendre cher quand Ignacio Piatti reviendra au jeu, ce qui ajoute à la pression pour certains.

Selon lui, on jugera de la capacité d’adaptation de Browne à son rendement sur le terrain. Piette estime que tout le monde ne réagit pas de la même manière face à un nouvel environnement.

« Il semble bien s’intégrer dans notre système de jeu. Il travaille bien défensivement. Je ne pense pas qu’il prendra beaucoup de temps (pour s’adapter). »

À la familiarisation avec les façons de faire de sa nouvelle équipe, Browne doit aussi découvrir les subtilités de la vie quotidienne dans sa ville d’adoption. La météo, la langue, la nourriture sont autant de différences à assimiler.

Le milieu de terrain Clément Bayiha a lui aussi pris bonne note des qualités du nouveau venu.

Face à la perspective de devoir lutter pour défendre sa place dans l’équipe, Bayiha y voit un message clair.

Ça me dit que je dois pousser encore plus pour montrer au coach qu’il peut me faire confiance. Ça me donne encore plus de challenge et j’aime ça.

Clément Bayiha