[BALADO] Tellement hockey : l’élimination catastrophe du Lightning

Pour la première fois de l'histoire, le champion du trophée des Présidents s'est fait balayer au premier tour des séries éliminatoires. Et dans l'ombre de l'exclusion surprenante du Lightning, les Penguins ont subi le même sort. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 29e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.