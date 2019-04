L'ombre de Federer plane sur la terre de Monte-Carlo

Le Suisse Roger Federer est le grand absent au tournoi Masters de Monte-Carlo. On y connaîtra une première hiérarchie sur terre battue, mais ses principaux adversaires sont persuadés qu'il sera parmi les favoris de la saison sur cette surface qu'il n'a plus foulée depuis trois ans.

Le 4e joueur mondial n'a inscrit qu'une seule fois à son palmarès les Internationaux de France, à Paris. C'était en 2009.

Il a choisi de ménager son physique de 37 ans et de ne reprendre la compétition qu'au Masters de Madrid en mai, trois semaines avant le tournoi parisien, deuxième grand chelem de la saison.

Lundi, il a publié une photo de lui tout sourire lors d'un entraînement sur un court en terre battue.

Roger Federer prépare sa saison de terre battue. Photo : Instagram / Roger Federer

Absent physiquement, il s'impose dans les esprits de ses adversaires. Et tous, de Rafael Nadal, roi de la terre, aux plus jeunes, sont convaincus qu'il est en mesure de s'imposer... peut-être même sur les terrains du stade Roland-Garros.

Rafael Nadal lui-même, tout en réserve quant à ses propres chances, a affirmé que Federer était toujours un candidat à la victoire lorsqu'il s'inscrivait à un tournoi.

« Voyons s'il est capable de retrouver son meilleur niveau sur terre, mais je ne pense pas que ce sera un problème, il a le talent », a confié le Majorquin, qui a remporté 11 fois le tournoi de Monte-Carlo.

Pour Dominic Thiem, finaliste à Paris en 2018, Federer « est incroyable sur toutes les surfaces et, sans Nadal, il aurait remporté plus souvent Roland-Garros ».

L'Helvète est revenu à son meilleur niveau, Or, estime l'Autrichien, au point de penser que Federer « pourrait être de nouveau en mesure de battre Rafael », même sur terre.

« Il est en forme, il se déplace très bien, et sait jouer à l'économie pour pouvoir remporter des matchs en cinq manches sur terre battue », selon le no 5 au classement mondial.

Sur la surface la plus exigeante au chapitre de l'endurance, l'âge de Federer est son plus gros handicap... outre Nadal et Djokovic.

« Il est évident que ses chances de titre sont plus grandes dans les autres tournois du grand chelem, mais il a déjà gagné à Roland-Garros », a rappelé Novak Djokovic, no 1 mondial.

Sa longue absence sur terre constitue-t-elle un handicap pour Federer?

« La question est un peu stupide, rétorque Kei Nishikori, finaliste l'an dernier dans la principauté. Il est le meilleur joueur de l'histoire du tennis, pour lui tout est possible, y compris gagner Roland-Garros, même si ce sera plus difficile que de remporter les Internationaux d'Australie », dont la surface plus rapide convient mieux au Suisse.

Mais « chaque année, il s'améliore, quitte à modifier sa technique, c'est incroyable », affirme le Japonais, no 6 mondial.

En plus, « on ne le voit pas, mais il travaille très dur », souligne Nishikori.

Depuis quelques années, Federer choisit méticuleusement les tournois qu'il va disputer afin d'y être compétitif.

C'est ainsi qu'il a réalisé une saison 2017 extraordinaire avec deux titres du grand chelem (Australie et Wimbledon) et trois Masters 1000 (Indian Wells, Miami et Shanghai).

Il a connu une belle saison 2018 avec un sixième titre aux Internationaux d'Australie, et il a bien commencé la saison 2019 avec un titre à Miami. Tout sur dur ou gazon.

Roger Federer Photo : Getty Images / Julian Finney

Sur terre, sa dernière victoire remonte à Istanbul en 2015. Alors, il est très attendu à Madrid, où il s'est déjà imposé en 2006, 2009 et 2012.

« Il a manqué au tennis sur terre battue. Sans aucun doute, pour notre sport, c'est mieux quand il joue », a assuré Djokovic.

Federer sera-t-il en mesure de réaliser l'exploit de gagner pour la deuxième fois à Roland-Garros malgré une terrible concurrence?

« Tout peut arriver, répond Stefanos Tsitsipas. Soderling a bien réussi à battre Nadal à Roland-Garros en 2009, alors que personne ne s'y attendait. »

Pour le joueur grec, si Federer « garde confiance et qu'il gagne ses matchs en trois manches, alors il a des chances ».