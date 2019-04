Marc-André Fleury se dresse devant les Sharks

Marc-André Fleury a repoussé 28 tirs, Max Pacioretty a récolté deux buts et deux aides et les Golden Knights ont vaincu les Sharks de San José 5-0 mardi, à Las Vegas, dans le quatrième match de leur série quart de finale de l'Association de l'Ouest.

Les Golden Knights mènent la série 3-1 et auront l'occasion d'éliminer les Sharks jeudi. Le match no 5 sera présenté en Californie.

Pacioretty a ouvert le bal en touchant la cible après seulement 71 secondes de jeu. Shea Theodore a amassé un but et une aide, tandis que Jonathan Marchessault et Alex Tuch ont aussi fait bouger les cordages pour les Golden Knights. Reilly Smith, Mark Stone et Nate Schmidt ont récolté chacun deux aides.

Fleury a rejoint Clint Benedict et Chris Osgood au quatrième rang de l'histoire de la LNH avec 15 blanchissages dans les séries éliminatoires. Martin Brodeur (24), Patrick Roy (23) et Curtis Joseph (16) sont les seuls à en avoir réussi plus.

Martin Jones a accordé deux buts sur sept tirs lors de la première période et Aaron Dell a pris la relève devant le filet des Sharks après le premier entracte. Dell a cédé 3 fois devant 20 lancers.

Jones avait aussi été chassé de son filet dans le deuxième match. Il avait alors été battu trois fois sur sept tirs en 6:39 de jeu. Il avait ensuite accordé six buts dans le match suivant.