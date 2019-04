Les Jets gagnent 2-1 en prolongation et égalent les chances face aux Blues

Blake Wheeler et Mark Scheifele ont mis la table pour le but vainqueur. Wheeler a laissé le disque à Scheifele, qui a vu son tir être stoppé par le gardien Jordan Binnington. Scheifele a toutefois récupéré son retour et a fait la passe à Connor, qui a pu tirer dans un filet ouvert. Il s'agissait de son troisième but en deux matchs.



Scheifele avait créé l'égalité à 7:33 de la troisième période. Connor et Wheeler avaient amassé les aides. Connor Hellebuyck a effectué 31 arrêts.



Vladimir Tarasenko avait donné les devants aux Blues après 35 secondes de jeu en troisième, en avantage numérique. Binnington a repoussé 37 tirs.



Après un lent départ lors du troisième match, les Blues ont commencé en force, mardi. Ils ont décoché les huit premiers tirs au but et Binnington a dû attendre presque 11 minutes avant d'être défié pour une première fois par les Jets.



Pat Maroon a obtenu deux occasions d'ouvrir le pointage en deuxième période, mais il a atteint le poteau à la première occasion, puis a été frustré par Hellebuyck lors d'une échappée partielle.



Binnington a réalisé un arrêt spectaculaire contre Scheifele tôt en deuxième période, puis a vu un tir de Brandon Tanev atteindre la barre horizontale à mi-chemin de l'engagement.

Les équipes à domicile n'ont donc toujours pas gagné dans la série. Les Jets tenteront de briser cette tendance jeudi lors du match no 5.