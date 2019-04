Les Blue Jays encore victorieux au Minnesota

Les Blue Jays ont inscrit tous leurs points en sixième et septième manches, croisant respectivement le marbre quatre et deux fois.

Teoscar Hernandez et Justin Smoak ont chacun poussé deux coéquipiers à la plaque, tandis que Randal Grichuk et Eric Sogard ont marqué à deux reprises.

Le lanceur partant Aaron Sanchez a décroché sa seconde victoire de la saison après avoir retiré cinq frappeurs sur des prises en six manches de travail. Il a accordé quatre points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles.

Jorge Polanco et Eddie Rosario ont frappé des circuits contre Sanchez.

Le spécialiste des fins de rencontre Ken Giles a obtenu le sauvetage, non sans créer une frousse à ses coéquipiers. Il a permis un point, deux coups sûrs et un but sur balles en neuvième manche, avant de fermer les livres.

Les gérants Charlie Montoyo et Rocco Baldelli devraient envoyer sur la butte les artilleurs droitiers Trent Thornton et Jake Odorizzi pour le troisième match de la série.