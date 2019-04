Les Islanders montrent la sortie aux Penguins

Les Penguins n'auront fait que passer en séries. Sidney Crosby et sa bande ont vu leur saison prendre fin abruptement mardi après avoir subi un revers de 3-1 contre les Islanders de New York, à Pittsburgh, au quatrième match du premier tour éliminatoire.

Les Islanders n'avaient pas balayé une série depuis la finale de la Coupe Stanley 1983 face aux Oilers d'Edmonton et Wayne Gretzky. Il s'agit d'ailleurs d'une première élimination en quatre rencontres pour Crosby.

Les New-Yorkais auront prochainement rendez-vous avec les Hurricanes de la Caroline ou les Capitals de Washington. Les champions en titre de la Coupe Stanley sont aux commandes 2-1.

Jake Guentzel a ouvert le pointage pour les Penguins après 35 secondes de jeu en première période, mais Jordan Eberle a immédiatement répliqué en marquant pour la quatrième fois des éliminatoires.

Brock Nelson a enregistré le but victorieux tard durant l'engagement initial. Josh Bailey a permis aux Islanders de respirer un peu mieux lorsqu'il a envoyé la rondelle dans un filet désert tard au troisième vingt.

Le gardien Robin Lehner a tenu le fort new-yorkais de belle manière avec 32 arrêts. Il n'a accordé que six buts lors des quatre confrontations face aux Penguins, et jamais plus d'un dans les trois derniers matchs.

Son homologue Matt Murray a repoussé 23 des 25 tirs dirigés vers sa cage.