Georges St-Pierre honoré à l’Assemblée nationale

Celui qui a détenu les ceintures des mi-moyens et des moyens de l’Ultimate Fightning Championship (UFC) était présent à la lecture par la députée de Gaspé Méganne Perry Mélançon d’une motion saluant sa carrière, après la période de questions, et pour les discours d'hommage qui ont suivi.

« Que l'Assemblée nationale souligne le départ à la retraite de M. Georges St-Pierre, deux fois champion des poids mi-moyens, puis champion des poids moyens de l'UFC. Qu'elle reconnaisse la contribution exceptionnelle de M. St-Pierre au rayonnement sportif du Québec à l’international. Qu'elle reconnaisse l’impressionnant parcours sportif de M. St-Pierre, un modèle de dépassement de soi, de discipline et d'humilité », a lu la députée péquiste.

« Georges St-Pierre est plus qu’un grand champion, plus que le meilleur combattant livre pour livre de l’histoire des arts martiaux mixtes. Georges St-Pierre est un ambassadeur du Québec par ses performances, par ses exploits. Il a fait rayonner le Québec partout dans le monde », a souligné la ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

« Georges St-Pierre véhicule un message d’espoir pour les jeunes. Lui-même victime d’intimidation dans sa jeunesse, il partage son expérience pour sensibiliser les jeunes à l’intimidation », a ajouté celle qui a remporté trois médailles olympiques en patinage de vitesse sur courte piste.

Enrico Ciccone, député libéral de Marquette et ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH), a salué « l’un des athlètes québécois les plus vénérés dans le monde », qui représente selon lui « un modèle de courage et de détermination ».