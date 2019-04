Les Predators l'emportent 3-2 contre les Stars grâce à Granlund

Granlund n'a pas perdu de temps et a mis moins de trois minutes pour répliquer après que Tyler Seguin eut remis les compteurs à zéro au troisième engagement.



Après que les deux gardiens n'eurent accordé aucun but lors des 20 premières minutes de jeu, Rocco Grimaldi a ouvert la marque avec son deuxième but en autant de matchs. Filip Forsberg a par la suite emboîté le pas pour doubler l'avance des Predators.



Mats Zuccarello a été le premier du côté des Stars à déjouer Pekka Rinne.



Rinne a été l'une des pièces maîtresses dans la victoire et bloqué 40 rondelles du côté des visiteurs. Son vis-à-vis Ben Bishop a pour sa part réalisé 25 arrêts.