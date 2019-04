Teoscar Hernandez mène les Blue Jays à la victoire au Minnesota

Teoscar Hernandez a fait pencher la balance en faveur des Blue Jays avec un coup de circuit de trois points contre le releveur Adalberto Mejía. Justin Smoak avait précédemment réussi un simple productif.

Smoak a marqué le premier point de la rencontre en quatrième manche à la suite d'un ballon-sacrifice d'Alen Hanson. C.J. Cron a répliqué pour les Twins dès leur retour au bâton avec un circuit de trois points face au lanceur partant Matt Shoemaker.

Ce dernier a été employé durant six manches. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises et a accordé quatre coups sûrs et quatre buts sur balles.

Les Blue Jays disputeront trois autres matchs au Minnesota jusqu'à jeudi. Les artilleurs droitiers Kyle Gibson et Aaron Sanchez devraient s'affronter d'entrée de jeu mardi.

Plus tôt dans la journée, la direction torontoise a rétrogradé le joueur d'avant-champ Lourdes Gurriel fils au niveau AAA et a rappelé son homologue Eric Sogard.

Gurriel connaît des ennuis cette saison, comme en fait foi sa moyenne au bâton de ,175. L'athlète de 25 ans a obtenu 7 coups sûrs, dont 4 doubles, en 40 apparitions au marbre ce printemps réparties sur 13 rencontres.