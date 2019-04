Les Maple Leafs reprennent l'avantage contre les Bruins

Les deux rivaux ont explosé pour cinq buts durant la période médiane.

Trevor Moore a été le premier joueur à se signaler et a offert les commandes aux Maple Leafs. L'avance au tableau indicateur a duré moins d'une minute puisque David Krejci a ramené les Bruins à la même hauteur.

Les avantages numériques de part et d'autre ont ensuite pris les choses en main. Auston Matthews et Andreas Johnsson ont touché la cible avec un homme en plus sur la patinoire, avant que Charlie Coyle en fasse de même dans les derniers instants de l'engagement.

Les gardiens Frederik Andersen et Tukka Rask, auteurs de 34 et 31 arrêts respectivement, se sont dressés au troisième vingt pour maintenir le pointage intact.

Mitch Marner a donné un coup de main à Andersen à la toute fin de l'affrontement en bloquant deux tirs provenant de la pointe et du bâton de David Pastrnak.

Nazem Kadri a été privé de participer au match, comme tous les prochains du premier tour éliminatoire. Il a été suspendu entre trois et cinq rencontres pour avoir appliqué un double-échec au visage de Jake DeBrusk samedi à Boston.

Les Bruins et les Maple Leafs se sont donné rendez-vous mercredi pour le quatrième duel de la série à Toronto.