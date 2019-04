Alain Vigneault, nouvel entraîneur-chef des Flyers

Alain Vigneault a été nommé lundi entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie. Il a en poche un contrat de plusieurs saisons, a indiqué l'équipe, sans donner plus de détails.

Vigneault, 57 ans, compte 16 ans et 1216 matchs d’expérience comme entraîneur-chef dans la LNH, avec le Canadien de Montréal (1997-2000), les Canucks de Vancouver (2006-2013) et les Rangers de New York (2013-2018).

Il a maintenu une fiche de 648 victoires, 435 défaites, 98 défaites en prolongation ou en tirs de barrage et 35 nulles, pour une moyenne de victoires de ,588.

Ses équipes ont décroché 7 titres de division, se sont qualifiées 11 fois pour les séries et ont atteint 8 fois le deuxième tour. Huit des 11 dernières équipes qu'il a dirigées ont récolté au moins 100 points.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes qu’Alain se joigne à notre franchise pour la diriger pour plusieurs années à venir », a déclaré le directeur général Chuck Fletcher par voie de communiqué.

Il a connu beaucoup de succès, acquis sur une longue période, qui va nous être utile pour faire progresser l’équipe et lui redonner une culture gagnante. Chuck Fletcher, directeur général des Flyers

« C’est un honneur d’être sélectionné en tant que prochain entraîneur des Flyers, a dit Vigneault. L’histoire qu’ils ont établie et la passion des partisans en font une équipe de première classe. Je suis enthousiaste de travailler avec Chuck, le talentueux groupe de joueurs ainsi que les espoirs de l'organisation pour ramener les Flyers au sommet. »

Les Flyers ont raté les séries pour la troisième fois en cinq ans et ne sont pas allés plus loin que le premier tour depuis 2012.

Vigneault a dirigé 139 rencontres éliminatoires. Il a participé à la finale de la Coupe Stanley de 2011 à la barre des Canucks et à celle de 2014 avec les Rangers, sans jamais la remporter.

Le trophée Jack-Adams, remis au meilleur entraîneur de la LNH, lui a été décerné en 2007 après qu’il eut permis aux Canucks d’amasser 105 points.

Vigneault sera l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne au Championnat du monde de hockey masculin, en Slovaquie. Ironiquement, l’un de ses trois adjoints sera Dave Hakstol, congédié par les Flyers en décembre.