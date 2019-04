Jack Hughes reste le meilleur espoir en vue du repêchage de la LNH

À un peu plus de deux mois du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), le centre Jack Hughes vient toujours en tête sur la liste des espoirs nord-américains de sa centrale de dépistage.

Hughes est membre du programme de développement américain des moins de 18 ans. En 43 matchs cette saison, il a massé 92 points, dont 25 buts. Il détient le record dans l’histoire de ce programme avec 202 points en 103 rencontres.

Il est classé devant le défenseur Bowen Byram, des Giants de Vancouver (WHL), l'attaquant Kirby Dach, des Blades de Saskatoon (WHL), l'attaquant Alex Turcotte, son coéquipier dans le programme américain, et le centre Dylan Cozens des Hurricanes de Lethbridge (WHL).

Le frère de Jack Hughes, Quinn, a été repêché par les Canucks de Vancouver au premier tour (7e au total) en 2018 et s'est joint à l'équipe pour ses cinq derniers matchs cette saison.

Le joueur québécois le mieux classé est le centre Raphaël Lavoie, des Mooseheads d'Halifax (LHJMQ), au 20e échelon sur la liste. L’ailier droit Samuel Poulin, du Phoenix de Sherbrooke, est 22e.

Chez les gardiens de but, Colten Ellis, de l’Océanic de Rimouski, est le meilleur espoir de la LHJMQ au 8e rang, tandis que dans l’ensemble du continent nord-américain, l’honneur revient à Spencer Knight, coéquipier de Jack Hughes.

Le Finlandais Kaapo Kakko est premier chez les patineurs internationaux. Il a inscrit 22 buts la saison dernière avec Turku au sein de la Ligue élite de Finlande.

Suivent dans l’ordre l’attaquant russe Vasily Podkolzin et le défenseur suédois Victor Soderstrom.

Le repêchage de la LNH aura lieu les 21 et 22 juin, au Rogers Arena, à Vancouver.

Les Devils du New Jersey ont la première sélection devant les Rangers de New York et les Blackhawks de Chicago. Le Canadien de Montréal parlera au 15e rang.