Mondial de hockey féminin : l'IIHF d'accord avec le but refusé à la Finlande en finale

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a publié lundi un communiqué dans lequel elle défend la décision de refuser un but qui a privé les Finlandaises d'un premier titre au Championnat du monde.

L’IIHF indique que le but marqué par Petra Nieminen en prolongation du match pour la médaille d’or, remporté 2-1 par les États-Unis, a fait l’objet, comme tous les buts inscrits durant le tournoi, d’une révision de la part du juge vidéo.

La décision de le refuser à cause d'un contact entre une joueuse finlandaise et la gardienne Alex Rigsby dans l'action qui mène au but s'appuie sur deux règles précises, explique-t-elle :

Règle 186 : un attaquant qui entre en contact de manière autre qu’accidentelle avec le gardien quand ce dernier est à l’extérieur de son demi-cercle écopera d’une pénalité mineure pour obstruction. S’il y a but sur la séquence, le but sera refusé.

Règle 183 (protection du gardien) : un contact accidentel est permis quand le gardien joue la rondelle à l'extérieur de son demi-cercle, à la condition que l'attaquant fasse un effort raisonnable pour minimiser ou pour éviter le contact.

Le communiqué va plus loin en expliquant pourquoi, sur la même séquence, la gardienne des États-Unis a écopé d’une pénalité.

« Les punitions sont décernées par l’arbitre sur la patinoire et ne peuvent être l’objet d’une révision de la part du juge vidéo. La décision de maintenir la pénalité a été prise par l’officielle sur la glace », peut-on lire.

Les Finlandaises ont commencé à célébrer sur la glace après le but de Petra Nieminen. Après qu'il eut été annulé, les deux équipes se sont rendues en tirs de barrage, où les Américaines l'ont emporté pour décrocher leur cinquième titre de suite.