La relève des Blue Jays flanche face aux Rays

Le frappeur Guillermo Heredia a cogné un circuit de deux points lors d'une poussée de cinq points des siens en huitième manche et les Rays de Tampa Bay ont vaincu les Blue Jays 8-4, dimanche, à Toronto.

Le circuit de Heredia contre le releveur Tim Mayza permettait aux Rays de creuser l'écart à 8-2. Kevin Kiermaier a ouvert le bal en huitième avec un double d'un point. Le frappeur suppléant Mike Zunino a ensuite frappé un simple de deux points.

Les Rays ont aussi marqué trois points non mérités dans les troisième et quatrième manches grâce à deux erreurs des Jays.

Billy McKinney a claqué un circuit de deux points en neuvième pour redonner un peu de vie aux Blue Jays. Freddy Galvis a aussi cogné un circuit et a produit deux points.

Charlie Morton a commencé la rencontre au monticule pour les Rays et a accordé un point et quatre coups sûrs en quatre manches et deux tiers. La victoire est allée au dossier du releveur Adam Kolarek (1-0).

Du côté des Blue Jays, Marcus Stroman (0-3) a œuvré pendant seulement quatre manches. Il a donné trois points non mérités, trois coups sûrs et trois buts sur balles.

Thomas Pannone a été parfait pendant trois manches en relève, dont une manche immaculée en cinquième. Il a alors retiré les trois frappeurs des Rays sur des prises grâce à un total de neuf tirs.

Cependant, la relève des Jays a ensuite craqué.