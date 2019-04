Les Islanders à un match d'éliminer les Penguins

Les Islanders de New York ne sont plus qu'à un match d'une place au deuxième tour des séries de la Coupe Stanley, après une victoire de 4-1 contre les Penguins à Pittsburgh, dimanche après-midi.

Les Islanders ont une avance de 3-0 dans la série.

« Ce groupe n'a pas peur de travailler, a dit l'entraîneur des Islanders, Barry Trotz. Ils n'ont pas peur de la compétition. En fait, il n'y a pas grand-chose qui leur fait peur. »

Jordan Eberle a marqué dans un troisième match d'affilée et Robin Lehner a repoussé 25 lancers. Brock Nelson a inscrit son deuxième but des séries et Leo Komarov a également trouvé le fond du filet.

Garrett Wilson avait mis les Penguins au tableau les premiers. C’était la deuxième fois que Pittsburgh détenait une avance dans cette série. Mais Eberle a répliqué 28 secondes plus tard et Nelson a secoué les cordages 1 min 2 s après son coéquipier.

« Tout est une question de rythme dans les séries, a dit Eberle. Si vous pouvez casser le rythme de l'adversaire, ça vous permet de continuer à prendre votre envol. C'est ça la clé. »

Matt Murray a terminé son après-midi de travail avec 32 arrêts, tandis que ses coéquipiers ont peiné à créer de la pression en attaque. Les Islanders n’ont accordé que 196 buts cette saison et seulement 5 en 3 matchs éliminatoires.

« Vous devez trouver un moyen de marquer des buts à ce temps-ci de l'année, a dit le capitaine des Penguins, Sidney Crosby. Ce n'est pas facile, mais vous devez trouver un moyen. Et il est clair que nous ne l'avons pas fait lors des trois premiers matchs. »