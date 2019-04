Philippe Gilbert remporte la Classique Paris-Roubaix

Gilbert, membre de l’équipe Deceuninck Quick Step, a lancé une attaque à plus de 200 km de l’arrivée. Il est demeuré au sein d’un petit groupe de tête composé de cinq coureurs jusqu’à une quinzaine de kilomètres du vélédrome de Roubaix.

La lutte finale de cette exigeante épreuve de 257 km qui comporte plusieurs longs segments sur de dangereuses routes pavés, s’est déroulée entre Gilbert et Politt (Katusha Alpecin).

Le Belge a fait la différence avec un ultime effort à un demi-tour de piste du fil. Le coéquipier et compatriote de Gilbert, Yves Lampaert, champion de Belgique, a complété le podium.

À 36 ans, Gilbert prenait part à la 117e édition cette grande course, surnommée L'Enfer du Nord, pour la troisième fois de sa carrière. Il a parcouru la distance en 5 h 58 min 2 s.

Gilbert s'est écroulé en pleurs après l'arrivée dans les bras du patron de l'équipe belge, Patrick Lefevere. Il a signé le 58e succès belge, un record, dans cette classique.

Le vainqueur de l'année passée, le Slovaque Peter Sagan, a été débordé dans les 12 derniers kilomètres et a fini 5e.

Philippe Gilbert dans la poussière et les pavés de la 117e édition du Paris-Roubaix Photo : Getty Images / Tim de Waele

« Dimanche dernier, c'était une énorme déception car je suis tombé malade avant le Tour des Flandres », a expliqué Philippe Gilbert. « Je me suis reposé et je me suis bien entraîné, je sentais que la forme revenait au fil des jours, ça m'a mis en confiance ».

« J'ai toujours ce rêve en moi de gagner tous les monuments, un rêve un peu fou que j'ai eu voici une dizaine d'années. Je m'en rapproche et c'est une grande fierté, a ajouté le Belge, d'abord tourné vers les classiques ardennaises avant de s'orienter récemment vers les classiques de pavés (vainqueur du Tour des Flandres en 2017).

Le Québécois Hugo Houle (Astana) a terminé en 77e place à près de 16 minutes du vainqueur.

Plus de détails à venir.