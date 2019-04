Le Canada se reprend au mondial de hockey féminin et remporte le bronze

Absente de la finale pour une première fois après 18 participations consécutives entre 1990 et 2018, soit depuis la naissance de la compétition, l'équipe unifoliée a mis le grappin sur la médaille de bronze à l'issue d'une bataille à sens unique.

La Russie n'a décoché que six tirs vers le filet du Canada, défendu par Geneviève Lacasse. Même si chaque lancer avait déjoué la gardienne québécoise, les représentantes européennes seraient arrivées à court d'un but.

Loren Gabel a mené la charge offensive dans le camp des vainqueurs avec un doublé pour porter son total à six en sept rencontres en sol finlandais.

Erin Ambrose, Rebecca Johnston, Jamie Rattray et Natalie Spooner ont également contribué au succès canadien avec une réussite et une passe, tandis que Renata Fast et Sarah Nurse ont enregistré deux mentions d'assistance.

L'autre réussite de la troupe de l'entraîneur-chef Perry Pearn a été signée par Jaime Bourbonnais.

Les Canadiennes ont outrageusement dominé leurs adversaires durant la totalité de la confrontation, mais ne menaient que 3-0 après deux engagements. Elles ont creusé un gouffre après le second entracte avec une avalanche de quatre buts.

Les gardiennes russes ont ensemble fait face à un barrage de 41 tirs. Nadezhda Morozova a permis 7 buts sur 38 lancers, avant de se faire remplacer par Anna Prugova pour les dernières minutes de l'affrontement.

Touchée au genou gauche, la capitaine de la sélection unifoliée Marie-Philip Poulin a disputé moins d'une période à Espoo. Elle a aggravé sa blessure lors du troisième match de la phase préliminaire contre la Russie.

La finale opposera les États-Unis à la Finlande cet après-midi.

Le Canada accueillera l'édition 2020 du Championnat du monde de hockey féminin à Halifax et Truro, en Nouvelle-Écosse.