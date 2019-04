Nazem Kadri suspendu jusqu'à la fin du premier tour des séries

Kadri, qui ratera donc de trois à cinq rencontres, a été puni par le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour le geste qu'il a posé contre Jake DeBrusk tard en troisième période samedi.

Les Bruins ont mis une première victoire en banque ce week-end avant de prendre la direction de la Ville Reine. Le troisième choc entre les équipes bostonienne et torontoise a lieu lundi.

L'attaquant des Maple Leafs a délibérément asséné un double-échec au visage de DeBrusk pendant que ce dernier se trouvait dans une position vulnérable. Il a été expulsé du match sur-le-champ.

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH affirme dans sa vidéo explicative qu'il s'agit d'un geste de représailles et que Kadri utilise son bâton comme une arme.

Les deux joueurs avaient préalablement eu maille à partir durant le premier engagement, chacun écopant d'une pénalité mineure pour rudesse. L'attaquant des Bruins a plus tard appliqué une mise en échec sur la jambe gauche de son rival, en douleurs après le contact.

Il y a un an moins deux jours, le 13 avril 2018, Kadri écopait d'une suspension de trois matchs pour avoir donné de la bande à l'endroit de Tommy Wingels, un porte-couleurs des Bruins à l'époque.

L'Ontarien de 28 ans a été sanctionné pour trois autres gestes plus tôt dans sa carrière, soit en novembre 2013 pour avoir causé de l'obstruction sur un gardien (3 matchs), en mars 2015 pour un coup illégal à la tête (4 matchs) et en avril 2016 pour un double-échec à la tête (4 matchs).

Le porte-couleurs des Leafs depuis sa sélection en 2009 a enregistré 16 buts et 28 passes en 73 affrontements cette saison. Il a inscrit une mention d'aide dans la première rencontre de la série face aux Bruins et un but dans la deuxième.