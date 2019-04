Hamilton remporte le 1000e Grand Prix de l'histoire, Stroll finit 12e en Chine

Avec sa victoire, Hamilton a doublé Valtteri Bottas au classement des pilotes, avec une avance de 6 points en tête.

Bottas était parti de la pole position, mais Hamilton a pris le meilleur au départ sur son coéquipier.

« Au début du week-end, j'étais loin du rythme de Valtteri (Bottas). J'aurais pu me qualifier troisième ou quatrième. Heureusement, j'ai trouvé du rythme au bon moment en qualification, puis j'ai pris un bon départ qui a fait la différence », a-t-il expliqué.

Il s'agit du troisième doublé de Mercedes-Benz en autant de courses cette saison.

Le Finlandais a fini devant l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui a profité de la consigne d'équipe de Ferrari pour pouvoir dépasser son coéquipier Charles Leclerc au 6e tour, qui l'avait surpris au départ.

Encore une fois, la consigne d'équipe de Ferrari ne fait pas l'unanimité, mais Leclerc n'a pas voulu prendre position publiquement.

« Si Charles est contrarié, il en a le droit, et nous devons l'accepter, a réagi le patron de l'équipe Ferrari, Mattia Binotto. Je comprends ce sentiment mais, à ce moment de la course, les Mercedes-Benmz étaient plus rapides, et nous avons essayé de donner à Sebastian la meilleure chance possible.

« Il ne s'agissait pas de favoriser un pilote (au détriment de l'autre) », a-t-il précisé.

Charles Leclerc a finalement fini au cinquième rang après que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) ait réussi à lui prendre sa quatrième place lors de la séquence d'arrêts pour finir au pied du podium.

Stroll combatif, mal récompensé

Lance Stroll, parti de la 16e place, a profité au départ d'un accrochage devant lui entre une Toro Rosso et les deux pilotes McLaren dans le premier tour pour monter au classement.

Lance Stroll Photo : Getty Images / LLUIS GENE

Il a ensuite gagné un duel avec Daniil Kvyat (Toro Rosso) au 6e tour pour la 12e place. Il est ensuite entré brièvement dans les points, en 9e place, avant de redescendre au 12e rang à l'arrivée.

« Ça aurait pu être mieux, a admis Stroll. Les séquences d'arrêts nous ont coûté des places. On aurait pu provoquer des choses. On a décidé de faire un arrêt de plus pour aller chercher la 12e place, mais c'est tout ce qu'on a pu faire. Il va falloir revoir notre stratégie, car je pense qu'on pouvait entrer dans les points. »

Le prochain Grand Prix, à Bakou en Azerbaïdjan, rappellera de bons souvenirs à Lance Stroll. Il était monté sur le podium en 2017, à sa première saison en F1.

Résultats du Grand Prix de Chine:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz), les 305,066 km en 1 h 32 min 06 s 350

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 6,552 secondes

3. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 13,744

4. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) à 27,627

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 31,276

6. Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) à 1:09,307

7. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) à 1 tour

8. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes-Benz) à 1 tour

9. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) à 1 tour

10. Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) à 1 tour

11. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 1 tour

12. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes-Benz) à 1 tour

13. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour

14. Carlos Sainz fils (ESP/McLaren-Renault) à 1 tour

15. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) à 1 tour

16. George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) à 2 tours

17. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes-Benz) à 2 tours

18. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) à 6 tours

Meilleur tour en course: Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 1:34.742 au 55e tour, à la moyenne de 207,126 km/h

Abandons: