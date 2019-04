Les Blue Jays prennent leur revanche sur les Rays

Lourdes Gurriel fils a produit deux points tard dans le match et les Blue Jays ont rebondi après un lent départ pour vaincre les Rays de Tampa Bay 3-1, samedi après-midi, à Toronto.

La victoire des Blue Jays est venue gâcher une très belle prestation du partant des Rays, Blake Snell. Le gagnant du trophée Cy-Young de l'Américaine en 2018 a accordé un coup sûr et un but sur balles en six manches, retirant neuf frappeurs sur des prises.

Avec Snell installé dans l'abri des Rays, en septième manche, les Blue Jays (5-10) ont pris l’avance contre le releveur Chaz Roe. Justin Smoak a amorcé la remontée grâce à un simple et un double de Randal Grichuk a placé des coureurs en position de marquer.

Gurriel a poussé ses deux coéquipiers au marbre à la suite d'un double. Teoscar Hernandez a ajouté un point à l'avance des Blue Jays grâce à un simple, en huitième manche. Le stoppeur Ken Giles a ensuite mis fin au match, obtenant un quatrième sauvetage cette saison.

Austin Meadows a produit le seul point des Rays (12-3).

Clay Buchholz, qui effectuait ses débuts dans l'uniforme des Blue Jays, a fait du bon travail en six manches au monticule. Le droitier de 34 ans n'a permis qu'un point et six coups sûrs à son premier départ depuis le mois de septembre.

Même si Buchholz a été très étincelant, c'est Snell qui a volé la vedette en début de match. Les Blue Jays n'ont envoyé aucun coureur sur les sentiers avant la quatrième manche, quand Smoak a soutiré un but sur balles à Snell. La formation torontoise n'a réussi aucun coup sûr avant la sixième manche, quand Luke Maile a obtenu un simple après un retrait.

C'est finalement Thomas Pannone (1-2) qui a ajouté la victoire à sa fiche en vertu de son travail en début de septième manche.