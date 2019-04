Marie-Ève Dicaire conserve son titre IBF avec une victoire par décision unanime face à Mikaela Laurén 

Les juges ont noté le duel 97-93, 98 -92 et 99-91 en faveur de Dicaire qui a ainsi réussi sa première défense.

Dès le début du combat, Laurén a fait mouche avec des coups solides qui ont déséquilibré Dicaire. Même si elle s’est bien ressaisie, la championne venait quand même de concéder le round initial à l’aspirante no 1.

Invitée à rester moins statique, Dicaire a bien répondu à la directive de son entraîneur Stéphane Harnois en prenant possession du centre du ring, tournant sans cesse pour étourdir sa rivale. En retournant dans son coin, la boxeuse de Saint-Eustache affichait une coupure près de l’œil gauche.

Face à Laurén plus fonceuse au 3e round, Dicaire a poursuivi son manège, atteignant sa cible tout en évitant les contre-attaques en accrochant les bras de son adversaire. À l’issue de cette reprise, Dicaire s’était installée aux commandes.

S’appuyant sur sa vitesse, Dicaire a multiplié les bons coups au quatrième. Elle a enchaîné les jabs et quelques bons directs qui ont eu pour effet de colorer le visage de Laurén qui accusait les coups.

Rétablissant sa distance, Laurén a serré les dents et montré l’essence qui lui a permis de mettre la main sur ses six titres mondiaux. Ce round fut peut-être le plus difficile à départager depuis le début de l’engagement.

Hargneuse, Laurén a causé des ennuis à la Québécoise presque tout au long du 6e round en la pourchassant de manière à réduire l’espace de travail. Accrochée et bousculée, Dicaire a montré ses premiers signes de fatigue.

Avec quatre rounds à disputer, bien malin qui pouvait séparer les deux boxeuses. Laurén devenue encore plus physique a secoué Dicaire à quelques occasions. Malgré un bref revirement de situation à la fin du 7e, on pouvait se demander si elle en avait fait assez pour soutirer le round.

Au 8e, Dicaire s’est lancée à corps perdu dans une confrontation direct qui semblait faire l’affaire de Laurén jusqu’à ce qu’elle soit atteinte solidement par une gauche de la championne.

Durant le neuvième, Dicaire a bien tenté de reprendre le contrôle du ring, mais la Suédoise allait encore droit sur elle. Dicaire s’est bien défendu avec des coups en contre qui ont fait reculer Laurén.

Dicaire a continué d’augmenter la cadence dans le round ultime, et Laurén a alors paru dépassée et, peut-être pour la première fois du combat presque résignée.