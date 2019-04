Les Capitals prennent les commandes contre les Hurricanes

Orpik, qui venait à peine de quitter le banc des siens, a accepté une passe d'Evgeny Kuznetsov avant de décocher un puissant lancer frappé qui a trompé la vigilance de Petr Mrazek dans la lucarne.

Il ne s'agissait que du quatrième but d'Orpik dans sa carrière en séries, mais deux de ceux-ci ont été inscrits en prolongation.

Le troisième affrontement aura lieu lundi soir, au domicile des Hurricanes.

Nicklas Backstrom et T.J. Oshie ont tous les deux récolté un but et une mention d'aide pour les Capitals. Tom Wilson a été l'auteur de l'autre but des siens. Kuznetsov a terminé la rencontre avec deux assistances.

Lucas Wallmark, Sebastian Aho et Jordan Staal ont répliqué pour les Hurricanes, qui participent aux séries pour une première fois depuis 2009.

Braden Holtby a stoppé 25 tirs devant la cage des Capitals alors que pour la formation de la Caroline, Mrazek a cédé 4 fois en 33 lancers.

À l'instar du premier match de la série, les Capitals ont annoncé leurs couleurs dès la période initiale. Backstrom, qui avait inscrit deux buts au premier engagement, mercredi, a poursuivi sa lancée en se détachant du défenseur Justin Faulk avant de compléter une mise en scène d'Alex Ovechkin. Le Suédois n'a eu qu'à pousser le disque dans une cage libre.

Quelques minutes plus tard, le jeu de transition des Capitals leur a permis de doubler leur avance. Matt Niskanen a effectué une longue passe à Kuznetsov, qui a refilé le disque à Oshie, sur l'aile droite. L'attaquant a utilisé sa vitesse pour s'amener près de l'enclave, surprenant Mrazek grâce à un tir du revers rapide.

Hurricanes n'ont toutefois pas attendu le dernier tiers pour donner des signes de vie.

Nicklas Backstrom (à gauche) et Tom Wilson Photo : Associated Press / Nick Wass

Avant de retraiter au vestiaire, Wallmark a redirigé un tir de Jaccob Slavin pour déjouer Holtby. Le gardien est légèrement entré en contact avec l'attaquant Saku Maenalanen, mais les arbitres n'ont pas changé la décision après avoir consulté une reprise vidéo.

Le match aurait pu grandement basculer en deuxième période, mais Mrazek et l'unité de désavantage numérique des Hurricanes ont tenu le coup pendant une pénalité de cinq minutes décernée à Michael Ferland. Ce dernier a plaqué solidement l'attaquant des Capitals Nic Dowd, qui est resté au sol pendant quelques instants.

Après un court conciliabule, les arbitres ont ensuite expulsé Ferland de la rencontre, au grand désarroi de l'entraîneur-chef Rod Brind'Amour, qui en avait long à dire.

L'indiscipline a ensuite frappé les Capitals, qui ont offert un avantage numérique de deux joueurs à leurs adversaires, mais les visiteurs ont créé l'égalité à forces égales, quand Aho a surpris Holtby en trouvant une brèche à la droite du gardien.

Au troisième vingt, l'équipe locale croyait bien en avoir fait assez pour quitter Washington avec une avance de 2-0 dans la série, après que Wilson eut réussi à glisser la rondelle entre les jambières de Mrazek, mais les Hurricanes ont fait preuve de résilience.

Staal a nivelé la marque alors qu'il restait exactement cinq minutes à écouler, faisant dévier un tir de la pointe de Dougie Hamilton, lors d'une supériorité numérique.

Mrazek s'est occupé d'envoyer le match en prolongation, réalisant deux bijoux contre Wilson et de John Carlson, tard en troisième période.