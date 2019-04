Bottas en pole en Chine, Mercedes-Benz devant Ferrari, Lance Stroll 16e

Valterri Bottas partira en pole position dimanche pour le Grand Prix de Chine devant son coéquipier Lewis Hamilton. Les deux pilotes de l'équipe Ferrari Sebastian Vettel et Charles Leclerc seront sur la deuxième ligne. Lance Stroll partira de la 16e place.

Le pilote finlandais a devancé de 23 millièmes de seconde son coéquipier et a confirmé samedi la bonne forme de Mercedes-Benz depuis le début des essais de ce Grand Prix de Chine.

« Je me sentais déjà très bien dans la voiture ce matin aux essais libres, a expliqué Valterri Bottas. Mon dernier tour a été bon même s'il ne correspondait pas tout à fait à ce que je voulais faire, mais cela a été suffisant pour réaliser la pole position ».

Lewis Hamilton dit avoir souffert avec sa voiture tout au long des essais et de la séance de qualification. Il a souligné que les monoplaces de l'équipe Ferrari affichent une vitesse supérieure en ligne droite alors que les Mercedes-Benz les rattrapent dans les virages.

Dans le camp italien, Sebastian Vettel a repris l'avantage sur Charles Leclerc. L'Allemand a gardé une petite avance de 17 centièmes de seconde sur son coéquipier et partira derrière Bottas.

Cafouillage chez Red Bull alors que Max Verstappen et Pierre Gasly ont manqué de temps sous le drapeau à damier pour faire un dernier tour lancé. Ils ont terminé la séance en 5e et 6e positions respectivement, mais Verstappen n'a pas apprécié et l'a fait savoir à son équipe par communication radio.

L'équipe Racing Point a connu des fortunes diverses.

Le Mexicain Sergio Pérez a raté la troisième manche de la séance de qualification (Q3) par 85 millièmes de seconde. Il a fini au 12e rang, alors que Lance Stroll n'a pas pu franchir le premier obstacle (Q1). Il a été éliminé au terme d'une première manche très serrée au chrono.

Il partira 16e, soit de la huitième ligne de la grille.

Lance Stroll dans la RP19 en Chine Photo : Getty Images / Mark Thompson

« Je ne tire pas tout le potentiel de la voiture, et c'est frustrant, a admis Stroll. Je ne la maîtrise pas encore complètement. Nous devons régler certaines choses pour aller chercher le maximum sur un tour. J'ai fait quelques erreurs qui m'ont coûté des dixièmes, et c'est tout ce que ça prend pour être éliminé. »

« En Australie, j'étais parti de la 16e place, et j'ai fini 9e, alors je me dis que je peux faire la même chose ici », a-t-il ajouté, raisonnablement optimiste.

Deux pilotes n'ont pas participé à la séance de qualification: Alexander Albon (Toro Rosso), victime d'une sortie de piste dans la dernière séance d'essais libres samedi matin.

Le pilote thaïlandais a détruit son auto en frappant le mur après avoir glissé dans le dernier virage. Il est sorti indemne de sa voiture.

L'autre pilote est l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), bloqué au garage en raison d'un problème mécanique. Les deux pilotes seront en dernière ligne au départ de la 1000e course de l'histoire de la F1.

Résultats de la séance de qualification du Grand Prix de Chine: