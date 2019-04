Vladimir Guerrero fils avec les Jays : « Nous croyons que ça arrivera plus tôt que tard »

Au lendemain du premier match de Guerrero au niveau AAA cette saison, le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, a affirmé vendredi qu'il souhaitait s'assurer que Guerrero allait bénéficier de suffisamment de temps pour retrouver la forme après avoir guéri une blessure à un muscle oblique subie pendant le camp d'entraînement.

Toutefois, Atkins a ajouté que les partisans des Blue Jays ne devraient pas avoir à attendre encore bien longtemps avant les débuts de Guerrero avec le grand club.

« Nous croyons que ça arrivera plus tôt que tard, a dit Atkins avant le match entre les Jays et les Rays de Tampa Bay au Rogers Centre. Pour un joueur qui a joué autant que lui et qui a eu autant de succès que lui, c'est une question de se donner un élan avant ses débuts.

« Nous voulons être certains qu'il ait maximisé son apprentissage dans les mineures pour éviter que vienne le jour où nous songeons à le rétrograder à nouveau. (...) Nous allons continuer à suivre son développement et nous espérons le voir continuer à jouer aussi bien. »

Considéré comme le meilleur espoir à travers le baseball, Guerrero s'est blessé le 10 mars. Il a participé à un premier match au niveau AAA jeudi avec les Bisons de Buffalo.

Puisque Guerrero était sur la touche dans les mineures pour les premières semaines de la saison, les Blue Jays ont gagné vendredi une année avant qu'il puisse devenir joueur autonome.

Questionné afin de savoir s'il souhaitait voir Guerrero peaufiner son jeu au troisième coussin avant son rappel, Atkins a indiqué qu'il espérait plutôt le voir continuer à développer tous les aspects de son jeu.

« C'est l'ensemble du joueur qui est important et il y a toujours un équilibre à trouver, a mentionné Atkins. Nous ne voulons pas qu'il coche des cases en particulier, nous voulons qu'il tire le maximum de son expérience afin d'être le joueur le plus complet possible avant son rappel. »