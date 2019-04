Mathieu Betts classé espoir no 1 au repêchage de la LCF

Le bureau de recrutement de la LCF a publié vendredi sa troisième et dernière liste qui comprend au total 20 athlètes d'un océan à l'autre.

Betts a aidé le Rouge et Or à remporter la 10e Coupe Vanier de son histoire le 24 novembre dernier. Deux jours plus tôt, il avait été nommé joueur de ligne par excellence au football universitaire canadien pour une troisième année d'affilée.

Les trois conquêtes du trophée J.P. Metras par l'étudiant-athlète de 24 ans l'ont installé dans une classe à part. Il pique d'ailleurs la curiosité de certaines équipes de la Ligue nationale de football (NFL).

Betts est le nouveau détenteur du record concernant les sacs du quart. Il a frappé les quarts adverses derrière la ligne de mêlée à 35,5 occasions en 4 campagnes à l'Université Laval.

Deux coéquipiers de Betts, soit le joueur de ligne offensive Samuel Thomassin et le receveur de passes Alexandre Savard, pointent respectivement aux 12e et 20e échelons.

Thomassin a effectué un bond de 4 rangs par comparaison avec le classement établi en décembre. Savard a quant à lui dégringolé de 13 positions.

Le joueur de ligne offensive Maurice Simba, des Stingers, se retrouve tout juste derrière son homologue du Rouge et Or. Le porte-couleurs de l'Université Concordia est passé de la 11e à la 13e place.

Les receveurs de passes québécois Justin McInnis et Hergy Mayala, qui ont choisi l'avenue de la NCAA, sont classés 3e et 5e.

McInnis a revêtu l'uniforme des Red Wolves de l'Université Arkansas State, tandis que Mayala a évolué pour les Huskies de l'Université du Connecticut.