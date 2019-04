Patinage artistique : le Canada maintenant 4e au Trophée mondial par équipe

Le double champion du monde Nathan Chen et son compatriote Vincent Zhou ont de nouveau dominé la compétition. Ils permettent aux États-Unis de resserrer leur emprise sur le premier rang. Ils trônent au sommet du classement général avec 91 points, soit 12 de plus que le Japon. La Russie est 3e à 70, et le Canada à 59.

Six pays participent à cette compétition.

Chen, qui patinait au son de Land of All, a réussi trois sauts quadruples pour dominer le programme libre avec 199,49 points.

Zhou (198,50), médaillé de bronze aux mondiaux, a aussi effectué trois sauts quadruples et a terminé en 2e place. Le Japonais Shoma Uno (189,46) a suivi en 3e position. Messing (178,04), de Sherwood Park, en Alberta, a fini 4e, tandis que le Torontois Nam Nguyen (164,40) a pris le 7e rang.

« Ma performance a été très bonne aujourd'hui, sauf pour un saut quadruple qui s'est transformé en triple, a dit Messing. J'ai décidé d'y aller avec un programme très solide, en pleine maîtrise. C'était la dernière fois que j'exécutais mon programme de Chaplin, et cela me rend triste. »

En danse, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont gagné le programme libre avec 135,82 points. Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (130,63) ont pris le 2e rang devant les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (127,11). Les Canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje ont fini 4es, à 124,18.

Chez les couples, les Russes Natalia Zabiiako et Alexander Enbert ont enlevé les honneurs du programme court avec un score de 75,80. Ils ont devancé les Français Vanessa James et Morgan Ciprès (73,48) et les Italiens Nicole Della Monica et Matteo Guarise (69,77).

Les représentants de l'unifolié Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro (68,38) ont conclu en 4e place.

Les États-Unis ont triomphé en 2009, 2013 et 2015, tandis que le Japon a enlevé les grands honneurs en 2012 et en 2017.

Le Trophée mondial par équipe se termine samedi avec la présentation des programmes libres des dames et des couples.