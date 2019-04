La NFL et le syndicat des joueurs emballés par l'amélioration des casques

Associated Press

La Ligue nationale de football (NFL) et l'Association des joueurs (NFLPA) sont emballées par les améliorations apportées à la conception des casques protecteurs, comme l'a démontré l'affiche distribuée par les deux parties vendredi sur laquelle on indique que 6 des 11 nouveaux casques testés cette année se retrouvent parmi les 10 meilleurs modèles.

Dans le cadre de leur analyse annuelle, réalisée par des ingénieurs biomécaniques assignés par la NFL et la NFLPA, la force des impacts qui ont provoqué des commotions cérébrales pendant des matchs a été reproduite en laboratoire, afin de déterminer quels casques réduisent le mieux les impacts ainsi que la gravité des blessures. L'analyse mesure la vitesse de rotation et l'accélération pour évaluer la qualité de la conception des casques.

Le casque VICIS Zero1 a été nommé le meilleur pour une troisième année de suite. Des 34 modèles présentés sur l'affiche, il a devancé dans l'ordre le F7 LTD de Schutt et le SpeedFlex Precision Diamond de Riddell.

Le casque Zero 1 de Vicis Photo : The Associated Press / Mark Lennihan

Parmi les casques chaudement recommandés s'est aussi retrouvé le tout nouveau Shadow de Xenith. En tout, quatre manufacturiers ont offert 27 modèles se trouvant parmi les meilleurs analysés.

D'autre part, sept modèles se sont révélés moins performants.

« Pour la première fois l'an dernier, nous avons interdit certains casques protecteurs, et avons créé une section dans laquelle nous avons regroupé ceux qui ont été les moins performants », a déclaré la Dre Kristy Arbogast, la consultante désignée par la NFLPA pour superviser les tests.

« La chose qui nous a surpris le plus, c'est que les joueurs ont été très réceptifs à nos conclusions. Et 50 % d'entre eux ont opté pour des casques qui ont été recommandés. Ils veulent obtenir plus d'informations afin de prendre une décision éclairée sur le choix de leur équipement », a-t-elle ajouté.

La Dre Arbogast a salué l'ouverture d'esprit des manufacturiers, qui ont « innové en dévoilant de nouveaux casques protecteurs. Le fait que tous les nouveaux casques aient bien performé est encourageant ».

Cependant, 11 modèles ont été interdits.