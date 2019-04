Mitch Marner offre un premier gain aux Maple Leafs à Boston

C'est toutefois la patience de Brad Marchand qui a permis aux locaux de briser la glace à mi-chemin de la période initiale.

L'auteur de 100 points en saison, une première en 10 campagnes dans le circuit Bettman, a attendu pour remettre la rondelle à Patrice Bergeron, fin seul près du poteau opposé à Frederik Andersen. Le Québécois n'a eu aucune difficulté à envoyer l'objet dans une cage béante.

Marner a nivelé la marque quelques minutes plus tard en s'y prenant deux fois contre Tuukka Rask. Sa déviation du tir de Jake Muzzin, arrivé à Toronto à la fin janvier, a abouti sur le poteau, mais sa seconde tentative, elle, a terminé son chemin dans les mailles du filet.

La première étoile du match a inscrit son doublé après avoir réussi un tir de pénalité, obtenu pendant un désavantage numérique, au début du deuxième engagement. Marner a mystifié Rask, qui s'est compromis, grâce à quelques feintes.

« Il fait partie de l'élite de la ligue malgré son jeune âge, a indiqué l'entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy. Il excelle toujours contre nous et il est toujours un joueur difficile à contrer. »

Nous savons que nous avons une équipe rapide. Quand nous jouons de la bonne façon, nous sommes difficiles à arrêter. L'attaquant Mitch Marner

William Nylander a offert une priorité de deux buts aux Maple Leafs peu de temps avant le second entracte. L'attaquant qui a commencé sa saison sur le tard s'est échappé contre Rask qu'il a déjoué d'un lancer entre les jambières.

Le gardien finlandais s'est coup sur coup dressé devant deux occasions en or de marquer des visiteurs dans les instants qui ont suivi la réussite de Nylander.

John Tavares a cependant cloué le cercueil des Bruins avec un but dans un filet désert. Andersen a pour sa part bloqué 37 des 38 tirs réalisés par ses adversaires.

Backes saute son tour

Cassidy a laissé de côté le vétéran David Backes. Avant la confrontation, l'attaquant de 34 ans n'avait jamais été envoyé sur la passerelle de presse en éliminatoires.

Il a disputé 70 matchs en saison avec les Bruins, enregistrant 7 buts et 13 mentions d'assistance pour un total de 20 points, soit sa plus petite production depuis l'entame de sa carrière dans la Ligue nationale en 2006-2007 à St. Louis.

Les Bostoniens ont décroché la victoire dans trois des quatre rencontres qui ont mis aux prises les deux équipes durant la campagne.

La formation du Massachusetts a devancé l'équipe de l'Ontario par sept points au classement de la Division atlantique, soit 107 à 100, pour conclure la saison au 2e rang derrière le Lightning de Tampa Bay.

Les représentants de la Ville Reine n'ont pas remporté la moindre série depuis 2004. Ils ont été éliminés en lever de rideau par les Capitals de Washington et les Bruins en six et sept duels respectivement en 2017 et 2018.

La deuxième confrontation aura lieu samedi en soirée au TD Garden de Boston.