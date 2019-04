Milos Raonic lié à Fabrice Santoro jusqu’à la fin de la saison

« On a parlé du programme jusqu’au mois de novembre, confie l'entraîneur français, joint au téléphone par Radio-Canada Sports.

« Après, ça peut évoluer. On se projette à partir de maintenant jusqu’à la fin du mois de novembre à Bercy [dernier tournoi de l’année, NDLR] et, on espère, au Masters [tournoi de fin de saison regroupant les 8 premiers mondiaux, NDLR] », ajoute-t-il, prudent.

Le numéro un canadien s’est d’abord offert une demi-finale à Indian Wells, un tournoi pourtant mal entamé. Il avait été bousculé au troisième tour par Marcos Giron, un jour peu connu. Il avait suivi avec une élimination au troisième tour à Miami.

Visiblement satisfaites des échanges et des progrès, les deux parties se sont réunies après la défaite contre Kyle Edmund en Floride pour faire le point.

« On a beaucoup discuté, échangé durant ce mois en Californie et en Floride, explique Santoro. J’ai été complètement rassuré par plusieurs points essentiels pour avancer. Premièrement, une ambition très importante de Milos et, deuxièmement, un professionnalisme et une rigueur de chaque instant. »

« Il y avait une envie réelle de sa part et de la mienne de continuer afin de rentrer dans une nouvelle phase de travail. Un travail un peu plus précis et que l’on peut faire uniquement hors tournoi », raconte le nouveau mentor du « bombardier de Thornhill ».

Il s’agit donc du troisième entraîneur embauché par Raonic en un peu plus de deux ans, ses récentes relations professionnelles ayant toutes tourné court rapidement.

Après s’être séparé de Riccardo Piatti et de Carlos Moya, qui l’ont guidé aux portes de la consécration avec une finale à Wimbledon et une 3e place mondiale en 2016, cela a été les portes tournantes aux côtés du jeune homme, où se sont succédé Richard Krajicek, Goran Ivanisevic et maintenant, Santoro.

Le légendaire John McEnroe a également collaboré avec lui pendant deux mois à l’été 2016.

Cette certaine instabilité est une pratique plutôt commune au sein de l’ATP et de la WTA, mais contraste néanmoins avec la fidélité dont font preuve les ténors du circuit.

Aller de l’avant

Santoro, ancien 17e mondial au style atypique avec ses frappes à plat décochées à deux mains en revers comme en coup droit, entend apporter quelques modifications techniques au jeu de son poulain.

« Comme je lui ai dit au début, 90 % de son jeu n’est pas à changer, mais il faut toucher les 10 % qui peuvent changer sa carrière », indique-t-il.

Sans entrer dans les détails, l’on comprend qu’il aimerait voir Raonic monter au filet avec plus de régularité.

Du haut de son imposante stature de 1,96 m (6 pi 5 po) et 98 kg (216 lb), Raonic devrait écourter les points au maximum, question de se préserver et d’éviter les blessures qui l’ont si souvent ralenti pendant sa carrière, selon Santoro.

Il a des qualités hors normes au service et un coup droit d’une puissance phénoménale. Mais il a du travail à faire dans ses choix tactiques, dans sa façon de volleyer, une meilleure couverture au filet. De toute évidence, Milos est un attaquant, mais il devra l’être encore plus dans les prochaines années. Fabrice Santoro à propos de Milos Raonic

« Si vous regardez un peu les joueurs qui ont eu de longues carrières, historiquement, on ne trouve pas, ou quasiment jamais, un joueur qui était attaquant en début de carrière et qui a fini défenseur en fin de carrière. En revanche, il y a beaucoup de joueurs qui étaient plus agressifs en fin de carrière qu’en début. Et Milos rentre dans cette catégorie-là », fait valoir Santoro.

Raonic, lauréat de 8 titres de l'ATP, n’en a plus soulevé un seul depuis sa saison de rêve en 2016. Il a atteint trois finales au cours des deux dernières années, toutes lors de tournois ATP 250, la plus faible catégorie du circuit professionnel.

Son étoile a un peu pâli, en partie aveuglée par l’éclat fulgurant des carrières de ses compatriotes Denis Shapovalov (20e) et de Félix Auger-Aliassime (33e).

Son nouvel entraîneur voit d’un bon œil la poussée des jeunes.

« Vous avez une génération qui est formidable avec des joueurs exceptionnels, talentueux, jeunes et qui vont certainement intégrer les 10 meilleurs joueurs au monde dans les prochaines années. Milos, c’est un peu leur grand frère. C’est un vrai bon stimulant pour lui d’avoir Félix et Denis derrière lui », lance Santoro.

Il ne s’est d’ailleurs pas gêné pour critiquer la Fédération française de tennis (FFT), en manque de résultats et en pleine stagnation selon lui.

« Si la fédération canadienne fait du très bon travail, la fédé française, avec beaucoup plus de moyens, fait un moins bon travail. Il faudrait qu’elle se pose des questions. »