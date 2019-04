Dure journée pour le partisan du Canadien

BILLET - Dans le métier, on dit parfois (sourire en coin) que le partisan du Canadien est bipolaire. Après trois défaites, il veut échanger toute l'équipe et congédier Marc Bergevin. La semaine suivante, après trois victoires, il achète sa chaise pliante pour le défilé et taxe Bergevin d'immobilisme parce qu'il ne fait pas l'échange qui sépare son équipe d'une coupe assurée. La semaine qui s'achève n'aura rien fait pour le guérir...