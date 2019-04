Patinage artistique : le Canada 5e au premier jour du Trophée mondial par équipe

Les États-Unis se sont hissés en tête à la suite du doublé mené par le champion du monde Nathan Chen et son compatriote Vincent Zhou au programme court.

Au son de Caravan, de Duke Ellington, Chen a réussi un triple axel, un quadruple boucle piqué et une combinaison triple lutz-triple boucle piqué. Ces figures lui ont valu 101,95 points. Zhou (100,51) a suivi en 2e place, le Japonais Shoma Uno (92,78), en 3e.

Le Torontois Nam Nguyen a fini 7e avec 87,57 points. L'Albertain Keegan Messing (79,75), de Sherwood Park, a pris le 9e rang.

Chez les dames, la Japonaise Rika Kihira a pris la 1re place du programme court avec 83,97 points.

Elle a devancé la Russe Elizaveta Tuktamysheva (80,54) et la Japonaise Kaori Sakamoto (76,95).

La médaillée d'or olympique dans l'épreuve par équipe Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario, s'est contentée de la 7e position. Alaine Chartrand, de Brockville, en Ontario, a suivi au 11e rang.

En danse, les Français Gabrielle Papadakis et Guillaume Cizeron ont survolé le programme rythmique avec 87,31 points. Ils ont battu les duos russe (84,57) et américain (82,86).

Les Canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje (79,60) ont terminé au 5e échelon.

Au classement cumulatif, les États-Unis dominent avec 50 points, 2 de plus que le Japon et 12 de plus que la Russie. Le Canada est 5e avec 26 points.

Les Américains ont triomphé en 2009, 2013 et 2015. Le Japon a enlevé les grands honneurs en 2012 et en 2017.