Toujours en apprentissage, Lance Stroll vise un top 10 en Chine

Stroll, qui disputera cette fin de semaine le Grand Prix de Chine, en sera à sa troisième course avec sa nouvelle écurie, Racing Point. Le pilote de 20 ans a reconnu en point de presse dans les paddocks du circuit international de Shanghai jeudi qu'il n'était toujours pas totalement à l'aise au volant de la fameuse « Panthère rose ».

« Vous savez, il faut se soumettre à un processus afin d'apprendre à connaître une voiture, a-t-il dit. Les ingénieurs doivent aussi apprendre à connaître le style de pilotage du pilote, et adapter la voiture en conséquence. Il s'agit d'une courbe d'apprentissage normale, et chaque fois que je me retrouve au volant, je tente d'en apprendre davantage sur ses limites. »

La situation est bien différente de l'an dernier. Il roulait alors dans une Williams conçue pour lui. Cette année, il a plutôt dû adapter sa conduite à la voiture, qui était déjà en cours de conception à l'atelier de la défunte équipe Force India au moment où il tournait en piste pour l'équipe britannique cofondée par Frank Williams.

Quand tu te retrouves dans une nouvelle équipe, tu apprends de nouvelles manières de faire. L'approche est différente [avec Racing Point], et c'est ce que je tente d'assimiler depuis le début de la saison. Toutes les équipes ont leur façon de faire, mais je crois que nous avons un potentiel énorme et il s'agit maintenant de l'exploiter au maximum. Lance Stroll

Le pilote originaire de Mont-Tremblant se trouve à égalité en 11e place du championnat des pilotes avec une récolte de deux points après deux courses en 2019. Il tentera de rebondir, après s'être contenté d'une décevante 14e position au Grand Prix de Bahreïn, il y a deux semaines.

Séquence heureuse

Même si Stroll n'a jamais marqué de point en Chine depuis le début de sa carrière – il a été contraint à l'abandon en 2017 et signé une 14e place l'an dernier –, il n'a pas caché son ambition pour ce week-end.

« Nous voulons marquer des points. C'est ça l'objectif », a-t-il dit, sans détour.

Stroll et son coéquipier Sergio Pérez tenteront donc de poursuivre la séquence de courses avec au moins un point de classement de Racing Point. Le Mexicain a terminé 10e à Bahreïn. D'ailleurs, le rendement de sa nouvelle équipe ne surprend pas le Québécois.

Lance Stroll dans le garage Racing Point Photo : Racing Point / Glenn Dunbar

« Ce n'est pas étonnant, bien que nous soyons conscients que c'est très corsé en milieu de peloton, a-t-il évoqué. Ça veut simplement dire qu'il faut tout donner chaque week-end. Cela étant dit, je suis sûr que nous avons la voiture pour marquer des points de façon constante. Et c'est ce que nous tenterons de faire ici en Chine. »

En ce sens, les essais privés qui se sont déroulés à Bahreïn la semaine dernière lui ont insufflé une bonne dose d'optimisme pour la suite de la saison.

« L'objectif présentement, c'est d'abaisser nos temps et d'extraire le maximum de la voiture, a-t-il expliqué. Les essais à Bahreïn ont été très productifs. Et bien que nous n'ayons disputé que deux courses jusqu'ici, il faudra poursuivre notre progression au fil des prochaines épreuves. »

L'Australien Daniel Ricciardo, alors avec Red Bull, est le champion en titre du Grand Prix de Chine. De plus, la F1 célébrera ce week-end la tenue du 1000e grand prix de son histoire.