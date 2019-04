Clifford Starke confirme son intention d'acheter les Alouettes de Montréal

Dans un communiqué, le chef de la direction de Hampstead Private Capital dit être prêt à faire tout ce qu’il faut pour arriver à ses fins.

« Dans une période d’incertitude quant à l’avenir des Alouettes, j’aimerais formellement annoncer mon intention de franchir toutes les étapes pour acheter l’équipe, quelles que soient ces étapes, tout en respectant le processus de la Ligue canadienne de football. C’est mon désir et mon objectif de ramener la Coupe Grey à Montréal », peut-on lire.

Le Montréalais de 35 ans évoque son amitié avec Brad Smith, fils de Larry Smith, ancien président de l'équipe. Il raconte avoir assisté à la domination des Alouettes au cours de sa jeunesse et se remémore le défilé de la Coupe Grey en 2002.

« En tant que partisan, je ne veux rien d’autre que le meilleur pour l’équipe et les meilleurs partisans de la LCF, ajoute Starke. En affaires, avec mes partenaires, nous avons eu du succès dans différentes entreprises et nous possédons la feuille de route et l’expertise pour stabiliser la franchise et amorcer la reconstruction d’une équipe championne. »

Âgé de 35 ans, le natif de Montréal évoque ses souvenirs de jeunesse et son amitié avec Brad Smith, fils de Larry Smith ancien président des Alouettes.

« J’ai eu le privilège de vivre une expérience directe des jours glorieux de l’ère moderne des Alouettes, raconte-t-il. J’étais un ami d’enfance de Brad Smith. J’ai pu assister, dans mes années formatrices, la puissance de l’organisation, non seulement dans le stade mais aussi dans la communauté du Québec. Je m’assoyais aux côtés de l’icône qu’est Larry Smith en rêvant d’être Michael Soles et Ben Cahoon. J’ai assisté pendant des heures au défilé de la Coupe Grey en 2002 avec un million d’autre Québécois, fiers partisans des Alouettes. »

Brad Smith, un ancien receveur de passes des Argonauts de Toronto et des Eskimos d’Edmonton agit comme consultant auprès du groupe d’investisseurs menés par Starke.

Dans son communiqué, celui-ci, qui a été impliqué dans 15 compagnies à titre de consultant ou de dirigeant, ajoute quelques lignes au sujet de son parcours dans les affaires et de ses ambitions quant à sa nouvelle quête.

« En tant que partisan, je ne veux rien d’autre que le meilleur pour l’équipe et les meilleurs partisans de la LCF, écrit Starke. En affaires, avec mes partenaires, nous avons eu du succès dans différentes entreprises et nous possédons la feuille de route et l’expertise pour stabiliser la franchise et amorcer la reconstruction d’une équipe championne. »

L’Américain Robert Wettenhall est l’actuel propriétaire des Alouettes depuis 1997. Malgré les récentes rumeurs, il n’a jamais confirmé que l’équipe était à vendre.

À la tête d’un groupe d’investisseurs, l’ancien joueur Éric Lapointe s’était dit intéressé à faire l’acquisition des Alouettes. La semaine dernière, il a toutefois retiré ses billes.